Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки

15:32 20.08.2021

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на отечественные банки из-за политики Wildberries по скидкам при оплате заказов картами «Мир», через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил представитель маркетплейса.

Он отметил, что иностранные платежные системы разослали в российские банки официальные письма «с угрозами штрафных санкций». «Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — рассказал он.

«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — завил представитель маркетплейса

В Visa от комментариев отказались. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами», — подчеркнул представитель платежной системы. Представитель «Сбера» также воздержался от каких-либо комментариев.

О новой политике по комиссиям для клиентов Wildberries сообщила 17 августа. Компания объявила, что понизила цены на товары при оплате картой «Мир», СБП и SberPay за счет значительно более низкой комиссии при обработке транзакций отечественными платежными системами. При этом комиссии западных платежных систем достигают 2%. «Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%», — отмечали в компании.

Visa заявила, что обеспокоена новыми правилами Wildberries. Там пояснили, что последовательно выступают против таких практик, так как считают, что они сказываются и на потребителях, и на бизнесе. В Mastercard, в свою очередь, заявили о возможной дискриминации «миллионов держателей карт».