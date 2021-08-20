Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на отечественные банки из-за политики Wildberries по скидкам при оплате заказов картами «Мир», через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил представитель маркетплейса.
Он отметил, что иностранные платежные системы разослали в российские банки официальные письма «с угрозами штрафных санкций». «Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — рассказал он.
«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — завил представитель маркетплейса
В Visa от комментариев отказались. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами», — подчеркнул представитель платежной системы. Представитель «Сбера» также воздержался от каких-либо комментариев.
О новой политике по комиссиям для клиентов Wildberries сообщила 17 августа. Компания объявила, что понизила цены на товары при оплате картой «Мир», СБП и SberPay за счет значительно более низкой комиссии при обработке транзакций отечественными платежными системами. При этом комиссии западных платежных систем достигают 2%. «Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%», — отмечали в компании.
Visa заявила, что обеспокоена новыми правилами Wildberries. Там пояснили, что последовательно выступают против таких практик, так как считают, что они сказываются и на потребителях, и на бизнесе. В Mastercard, в свою очередь, заявили о возможной дискриминации «миллионов держателей карт».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Просто американские евреи обалдели от наглости, отечественные евреи в РФ нечего не делают, а только накидывают свой процент на таки чужие денежки.
виза это Рокфеллеры мастер Ротшильды, правильно создан Мир, ног теперь я бы на месте правительства сделал так, чтобы Мир господствовал в России и СНГ а к визе и мастеру надо применить санкции
Точно, вот например бутина. Иностранный агент, судя по всему, но ведь она будет сидеть в Думе.) Может ЕР объявить иностранным агентом и организацией экстремистской?
это называется Конкуренция.
американские госпмомополии к такому не привыкли - в сша ведь все проплачено и скуплено на корню.
что непонятно, это Почему до сих пор амриканские корпорации Контролируют все платежи в рф?
это при том, что правительство сша ведет войну против рф.
при этом в рф по приказу из сша же - запрещены платежи в Биткойне.. который никакой войны против рф НЕ ведет..
до тех пор пока иностранные агенты свободно контролируют государственное управление в рф - этот бардак будет продолжаться.
На войне как на войне