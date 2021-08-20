Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки

Фото с сайта pixabay.com

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на отечественные банки из-за политики Wildberries по скидкам при оплате заказов картами «Мир», через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил представитель маркетплейса.

Он отметил, что иностранные платежные системы разослали в российские банки официальные письма «с угрозами штрафных санкций». «Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — рассказал он.

«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — завил представитель маркетплейса

В Visa от комментариев отказались. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами», — подчеркнул представитель платежной системы. Представитель «Сбера» также воздержался от каких-либо комментариев.  

О новой политике по комиссиям для клиентов Wildberries сообщила 17 августа. Компания объявила, что понизила цены на товары при оплате картой «Мир», СБП и SberPay за счет значительно более низкой комиссии при обработке транзакций отечественными платежными системами. При этом комиссии западных платежных систем достигают 2%. «Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%», — отмечали в компании.

Visa заявила, что обеспокоена новыми правилами Wildberries. Там пояснили, что последовательно выступают против таких практик, так как считают, что они сказываются и на потребителях, и на бизнесе. В Mastercard, в свою очередь, заявили о возможной дискриминации «миллионов держателей карт».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.08.2021, 01:54
    Гость: ABCD

    Просто американские евреи обалдели от наглости, отечественные евреи в РФ нечего не делают, а только накидывают свой процент на таки чужие денежки.

  2. 20.08.2021, 22:32
    Гость: ммровть

    виза это Рокфеллеры мастер Ротшильды, правильно создан Мир, ног теперь я бы на месте правительства сделал так, чтобы Мир господствовал в России и СНГ а к визе и мастеру надо применить санкции

  3. 20.08.2021, 21:41
    Гость: demos

    Точно, вот например бутина. Иностранный агент, судя по всему, но ведь она будет сидеть в Думе.) Может ЕР объявить иностранным агентом и организацией экстремистской?

  4. 20.08.2021, 17:43
    Гость: g

    это называется Конкуренция.
    американские госпмомополии к такому не привыкли - в сша ведь все проплачено и скуплено на корню.
    что непонятно, это Почему до сих пор амриканские корпорации Контролируют все платежи в рф?
    это при том, что правительство сша ведет войну против рф.
    при этом в рф по приказу из сша же - запрещены платежи в Биткойне.. который никакой войны против рф НЕ ведет..
    до тех пор пока иностранные агенты свободно контролируют государственное управление в рф - этот бардак будет продолжаться.

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