Российские власти решили пустить всех иностранных студентов в Россию

16:43 20.08.2021

Иностранным студентам из любых стран разрешат въезд в Россию для учебы. Такое решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Минобрнауки должно скоро утвердить необходимые правила.

«Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», - цитирует РБК слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Для студентов, которые не смогут приехать, будет организовано удаленное обучение.

Фальков также рассказал, что вернувшись в российские вузы иностранные студенты смогут привиться от коронавируса. «Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность», - заявил он.

По данным за 2020 год в в 688 российских вузах учатся примерно 297,9 тыс. иностранных студентов.