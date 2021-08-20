Российские власти решили пустить всех иностранных студентов в Россию
Иностранным студентам из любых стран разрешат въезд в Россию для учебы. Такое решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Минобрнауки должно скоро утвердить необходимые правила.
«Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», - цитирует РБК слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Для студентов, которые не смогут приехать, будет организовано удаленное обучение.
Фальков также рассказал, что вернувшись в российские вузы иностранные студенты смогут привиться от коронавируса. «Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность», - заявил он.
По данным за 2020 год в в 688 российских вузах учатся примерно 297,9 тыс. иностранных студентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а еще привлечь не только студентов учившихсяы в России ранее а и западных и восточных студентов не учившихся в РФ ранее - мягкая сила как то король Афганистана понял где учились его военные
Идёт прямое вытеснение коренного населения любыми способами.
Во власти больше нет людей, которые отстаивают интнресы народа - это геноцид....
Операция называется "Полярная лисица".
Ну этож надо, такое название придумать: Оперативный штаб, по предотвращению ЗАВОЗА...!!!
Точно инициаторы силллльно перенесли Ковид!!! Тут только клизьмы помогут, вакцинация бесполезна! Им мерещатся, вагонные поставки Ковида в РФ!
За чей счет банкет?