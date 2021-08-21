При пожаре в Самарской области сгорело 14 домов

При пожаре в селе Гвардейцы (Борский район Самарской области) сгорело 14 домов. Общая площадь возгорания составила 750 кв. метров.

«20:41 (19:41 мск - прим. ред.) - ликвидация [пожара]", - рассказал собеседник ТАСС.

Тушение лесного пожара, огонь с которого ранее перекинулся на жилые дома, продолжается. В настоящее время горит лес на территории нацпарка «Бузулукский бор».

Ранее сообщалось, что в тушении пожара в «Бузулукском бору» принимают участие 101 человек и 42 единицы техники. Также были направлены дополнительные 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек главного управления МЧС, три пожарных поезда и авиация (ИЛ 76 и МИ-8).

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