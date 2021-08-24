Собянин предложил разрешить работать учителям без масок
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить учителям работать без масок.
Также он отметил, что в Москве привилось свыше 80 процентов учителей. Эпидемиологическая ситуация, по его словам, складывается неплохая.
«В классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», - цитирует РИА Новости слова мэра.
Кроме того он отметил готовность школ к первому сентября и заявил, что введение жестких ограничений в Москве к 1 сентября не планируется.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А почему сам не разрешил? Ведь заррещал-то он!
Живу без ласки, боль свою затая
Всегда быть в маске - судьба моя!
Непонятно, кому Собянин ПРЕДЛОЖИЛ ?
Собянин,он кто?Супер доктор или градоначальник?Его речи еще одно подтверждение тому,что тема эта уже давно не медицинская!
Сколько же во власи РФ людей?