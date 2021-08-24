Собянин предложил разрешить работать учителям без масок

15:21 24.08.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить учителям работать без масок.

Также он отметил, что в Москве привилось свыше 80 процентов учителей. Эпидемиологическая ситуация, по его словам, складывается неплохая.

«В классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», - цитирует РИА Новости слова мэра.

Кроме того он отметил готовность школ к первому сентября и заявил, что введение жестких ограничений в Москве к 1 сентября не планируется.