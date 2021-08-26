«Слишком славянские» лица будут скорректированы: Минцифры России испугалось иноагентов

Интересно, кто-нибудь может себе представить, чтобы на рекламных проспектах какой-нибудь Нигерии или Зимбабве было бы настоятельно рекомендовано размещать не только чернокожих красоток, но и обязательно европейского вида блондинок

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России признало некорректными формулировки в собственном внутреннем документе 2015 года, где содержалась рекомендация при продвижении бренда "Госуслуги" "избегать использования образов людей неславянской внешности".

Удивления достойно, как российские "толерасты" изыскивают всё новые поводы обвинить Россию в отсутствии пресловутой толерантности. И как власть имущие этих "толерастов" боятся. Так, недавно одного из пользователей "Твиттера" возмутил факт, что в руководстве по использованию бренда "Госуслуги" (составлен Минкомсвязи в 2015 году) имеется указание "избегать использования образов людей неславянской внешности". Скандал подхватил включённый в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, либеральный (а во многом и откровенно русофобский) телеканал "Дождь".

Чиновники из Минцифры тут же "взяли под козырёк" и отчитались перед иноагентами и ненавистниками "слишком славянских" лиц, признав свои прежние формулировки "некорректными", заявив в комментарии ТАСС о том, что:

"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время".

Что любопытно, в том же "брендбуке" 2015 года при подборе фотографий на "Госуслугах" их авторам рекомендовано избегать "чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья", "комичных и анекдотных образов граждан Российской Федерации". Казалось бы, здесь бы "дождям" и прочим иноагентам возмутиться "дискриминацией" в отношении разного рода хохмачей и приколистов. Но нет, возмущение вызвали только славянские лица.

Конечно, то, какие образы использовать в своих рекламных фото – зависит исключительно от желания соответствующих организаций. И то, что ассоциироваться с "Госуслугами" в общественном сознании должен всё-таки образ не таджикского дворника, а кого-то похожего на твоих соседей и друзей – вполне объяснимо и с точки зрения эффективности рекламы абсолютно правильно. Жаль, что в Минцифры предпочли это не разъяснить либеральным оппонентам из числа иностранных агентов, но исполнить их гневное указание.

Интересно, кто-нибудь может себе представить, чтобы на рекламных проспектах какой-нибудь Нигерии, Замбии или Зимбабве было бы настоятельно рекомендовано размещать не только чернокожих красоток, но и обязательно европейского вида голливудских блондинок или латиноамериканских брюнеток? Так почему же у нас в России, где уже и согласно Конституции местное законодательство имеет приоритет над международным, должно быть иначе? Или у "цифрового" министра Максута Шадаева имеются сомнения в том, что большинство населения нашей страны – русские (согласно Конституции – государствообразующий народ)?

Впрочем, "низкопоклонство" г-на Шадаева и его подчинённых перед либералами и иностранными агентами понять несложно. Как известно, в молодости будущий глава Минцифры занимал руководящие посты в фирмах Ильи Пономарёва, бывшего скандально известного депутата Госдумы, единственным проголосовавшего против воссоединения Крыма с Россией, впоследствии получившего гражданство Украины. Является ли господин министр единомышленником этого либерального русофоба, утверждать не берёмся, но вопросов к Максуту Шадаеву с сегодняшнего дня стало ещё больше.

Что с того?



Помешавшийся на "толерантности" Запад может и дальше сходить с ума, отдавая в кино роли древних греков, английских королев и даже финских маршалов неграм и протестуя против того, чтобы в шахматах "белые" ходили первыми. Могут даже Статую Свободы свою из соображений "толерантности" закрасить под негритянку – их право! Мы же в России, уж извините, останемся собой и образы, с нею ассоциирующиеся, будем выбирать сами.

Благо, национальная принадлежность человека для нас определяющим фактором никогда не являлась – иначе бы предки наши Империю с двумя сотнями иных народов никогда не построили. К примеру, то, что в 2013 году титул "мисс Россия" носила татарка Эльмира Абдразакова с вполне характерной внешностью, никакого возмущения у русского большинства не вызывало. Главное ведь – красивая девушка, а кто она по крови да насколько "славянской внешности" – для нас дело десятое.