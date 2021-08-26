КПРФ обратились в суд с иском о снятии с выборов «Единой России»

12:23 26.08.2021

Представители КПРФ обратились в суд с требованием снять с выборов «Единую Россию». Поводом для иска послужило заявление Владимира Путина о единовременных выплатах, в котором истцы усмотрели подкуп избирателей.

Отмечается, что хотя формально Путин и не является членом партии, но заявления были сделаны на партийных мероприятиях незадолго до выборов. Сначала на встрече с представителями «Единой России» он предложил выплатить военнослужащим по итогам 2021 года по 15 000 рублей, а всем пенсионерам - по 10 000 рублей. Также Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 000 рублей на курсантов военных училищ и работников правоохранительных органов.

Путин также призвал индексировать в 2022 и в 2023 годах зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих выше инфляции.

В беседе с Накануне.ru Сергей Обухов (один из авторов иска, член ЦК КПРФ) отметил, что «Единая Россия» опубликовала данные предложения на своем сайте, тиражировала, поэтому будет «любопытно посмотреть, что скажет Верховный суд».

В настоящее время иск уже подан, ожидается решение о его принятии.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей всем пенсионерам является недосточной мерой и призвал удвоить пенсии и стипендии.