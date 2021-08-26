КПРФ обратились в суд с иском о снятии с выборов «Единой России»
Представители КПРФ обратились в суд с требованием снять с выборов «Единую Россию». Поводом для иска послужило заявление Владимира Путина о единовременных выплатах, в котором истцы усмотрели подкуп избирателей.
Отмечается, что хотя формально Путин и не является членом партии, но заявления были сделаны на партийных мероприятиях незадолго до выборов. Сначала на встрече с представителями «Единой России» он предложил выплатить военнослужащим по итогам 2021 года по 15 000 рублей, а всем пенсионерам - по 10 000 рублей. Также Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 000 рублей на курсантов военных училищ и работников правоохранительных органов.
Путин также призвал индексировать в 2022 и в 2023 годах зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих выше инфляции.
В беседе с Накануне.ru Сергей Обухов (один из авторов иска, член ЦК КПРФ) отметил, что «Единая Россия» опубликовала данные предложения на своем сайте, тиражировала, поэтому будет «любопытно посмотреть, что скажет Верховный суд».
В настоящее время иск уже подан, ожидается решение о его принятии.
Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей всем пенсионерам является недосточной мерой и призвал удвоить пенсии и стипендии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Об этом недавно по тв Жириновский в открытую высказался.
Вспомни каких размеров были огороды на селе? В советское время в личном пользовании земли в деревнях у крестьян было не меряно. И ни каких налогов. В каждом дворе были коровы, свиньи, гуси, куры и утки. Только ленивый этого не имел.Надобности не было сельчанам на своих участках выращивать зерновые культуры, для этого были общественные совхозные или колхозные земли.
так не её ли фактический вожак платит деньгами налогоплательщиков? Разница-то какая? Одно идентифицирует второе и выдаёт с потрохами! Мудрено "беспристрастному Суду" догадаться, на мельницу какой именно партии льёт ВВП воду своим предвыборным подарком?
Таки за Зюганова проголосовало большинство в 1996 году. А он на попятную пошел, - показательный пример из новейшей Истории России.
А где вы увидели классических капиталистов как на Западе? В России заправляет воровская конспирологическая каста олигархов-паразитов, тупо маскирующихся под либералов-рыночников. Эти господа тесно связаны с Мировой финансовой закулисой троцкистов-глобалистов, которые используют Россию как свою сырьевую колонию. Кому еще что-то непонятно?