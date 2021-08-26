Песков допустил корректировку закона об иноагентах

Фото с сайта kremlin.ru

В закон об иностранных агентах могут быть внесены изменения, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если, действительно, «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

21 августа в список СМИ — «иностранных агентов» Минюстом были внесены «Дождь», «Важные истории» и еще семь репортеров. Это уже пятое расширение списка за последние четыре месяца.

22 августа журналисты провели серию одиночных пикетов против признания целого ряда СМИ «иностранными агентами» у здания ФСБ на Лубянке. По итогам акции были задержаны 12 человек. Почти всех задержанных отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 26.08.2021, 17:26
    Гость: Иноагентами вся власть в РФ кишит,

    Однако оными признать их не спешит!
    Поручится ли кто за самого Пескова,
    Что тайно у него гражданства нет второго?

  5. 26.08.2021, 16:47
    Гость: Сейчас...

    Митяй вновь на "тропе объяснялок" и "пурги"(работа такая).Он прекрасно знает,что придёт время и его самого с тёткой "скорректируют",как и всех остальных из "питерской структуры",если заблаговременно не "поедет отдыхать "к Эрдогану.А пока с "оловянным взором" о чём-то "поёт",отрабатывая "доверие"маразматика.

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