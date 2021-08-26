Песков допустил корректировку закона об иноагентах

13:34 26.08.2021

В закон об иностранных агентах могут быть внесены изменения, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если, действительно, «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

21 августа в список СМИ — «иностранных агентов» Минюстом были внесены «Дождь», «Важные истории» и еще семь репортеров. Это уже пятое расширение списка за последние четыре месяца.

22 августа журналисты провели серию одиночных пикетов против признания целого ряда СМИ «иностранными агентами» у здания ФСБ на Лубянке. По итогам акции были задержаны 12 человек. Почти всех задержанных отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга.