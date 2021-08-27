ФАС оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей

12:18 27.08.2021

Антимонопольная служба РФ оштрафовала сервис подбора жилья Booking.com на 1,3 млрд рублей. В ведомстве пришли к выводу, что компания «злоупотребила доминирующим положением на российском рынке».

Как сообщила ФАС в своем официальном релизе, ведомство наложило оборотный штраф на нидерландскую компанию Booking.com B.V., которая управляет одноименным сервисом. Антимонопольная служба сочла, что компания «навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

Для отелей это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов отельеров.

Изначально на сервис пожаловалось еще в 2019 году деловое объединение «Опора России». Российские бизнесмены отмечали, что паритет цен на гостиницы — антиконкурентная практика ведения бизнеса, особенно учитывая, что за то, чтобы выводить лучшую цену на платформе выше других, гостиницы должны платить сервису комиссию в 25%. В конце 2019 года антимонопольная служба завела на сервис дело.