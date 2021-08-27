В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24

Фото с сайта wikimedia.org

Бомбардировщик Су-24, совершавший тренировочный полет, разбился под Пермью. Оба пилота катапультировались и выжили, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники»,— рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ техники. Бомбардировщик выполнял тренировочный полет.

 Это уже четвертое крушение военного самолета за месяц. Так, 18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29. Пилот погиб. За день до этого в Московской области разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту.

31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот успел катапультироваться.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.08.2021, 23:35
    Гость: Гость: лююбибитель живопииси

    Самолёты- чепуха, живопись-вечна! Посетите выставку работ выдающегося художника генерала армии С.Шойгу в Казани «Искусство ради жизни». 83 картины и 17 изделий из дерева. Талант, однако!

  3. 27.08.2021, 22:17
    Гость: blog2038,.

    Правильно, но есть одно но - если самолёты падают быстрее чем их делают то у вас может не быть тех 400-т.

Все комментарии (17)
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