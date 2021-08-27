В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24, совершавший тренировочный полет, разбился под Пермью. Оба пилота катапультировались и выжили, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники»,— рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ техники. Бомбардировщик выполнял тренировочный полет.
Это уже четвертое крушение военного самолета за месяц. Так, 18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29. Пилот погиб. За день до этого в Московской области разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту.
31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот успел катапультироваться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно не упадут. Как может упасть то, что не взлетит?
Самолёты- чепуха, живопись-вечна! Посетите выставку работ выдающегося художника генерала армии С.Шойгу в Казани «Искусство ради жизни». 83 картины и 17 изделий из дерева. Талант, однако!
Правильно, но есть одно но - если самолёты падают быстрее чем их делают то у вас может не быть тех 400-т.
"Оба пилота катапультировались и выжили" - очень хорошо.
В авиации "падучая" какая-то началась.