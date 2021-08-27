Роспотребнадзор запретил купание в Анапе и Новороссийске

18:56 27.08.2021

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что морская вода в рекреационных зонах Анапы и Новороссийска не соответствует гигиеническим нормативам.

«В органы исполнительной власти муниципальных образований городов Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций», - отметили в ведомстве.

Как сообщает РБК, пробы морской воды не подошли по микробиологическим показателям. При этом общая эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье, по данным ведомства, стабильная, вспышек инфекционных заболеваний зарегистрировано не было.