Вероятной причиной пожара в больнице Ярославля назвали упавший кипятильник
Вероятной причиной пожара, произошедшего 27 августа в больнице №3 Ярославля, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, мог стать упавший на матрас кипятильник.
«Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов. На месте происшествия обнаружено тело одного человека, наиболее вероятной причиной смерти которого явилось заболевание. Более точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - сообщается на сайте Следственного комитета России.
Напомним, пожар произошел накануне вечером. Его площадь составила 5 кв. метров. Изначально сообщалось о гибели одного пациента, однако позже власти заявили, что он умер от коронавируса до начала пожара.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В подавляющем большинстве российских больниц В РОЗЕТКАХ НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. И никогда не было. Даже в Польше во времена СССР розетки заземляли даже в очень старых домах. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5.
лежал во всех " любых западных больницах", болезный? Или это твои влажные мечты? И таки ла, бесплатно там для тебя, даже, санитарка не пе..т
О чем говорить о каких реформах медицины кремль визжит. В российских больницах не могут обеспечить нормальные элементарные условия больным с питанием и уходом, что они вынуждены кипятильники применять. За границей в любой больнице больные выбирают из меню что хотят поесть без ограничений хоть 10 банок сока или 5 котлет им привозят еду каждому индивидуально в палату, на подносе как в самолете раздают еду из контейнера, общей столовой нет вообще зачем заразу разносить. И если попросят чай или сок дополнительно им медсестры сразу принесут, это их прямая обязанность помогать больным. Есть кафе в холе для посетителей, пицца, бутерброды и прочее. В госпиталях в приемной врачей стоят автоматы с бесплатным кофе и банки с соками, если заканчивается еще подносят. Никто не смотрит и не считает сколько выпил, не у кого нет в мыслях себе в сумку или в карманы натолкать пачки, потому что это везде так на западе это норма жизни и абсолютно доступно для всех. Поэтому России а особенно её медицине до запада как до луны с нынешним правительством.