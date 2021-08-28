Вероятной причиной пожара в больнице Ярославля назвали упавший кипятильник

20:28 28.08.2021

Вероятной причиной пожара, произошедшего 27 августа в больнице №3 Ярославля, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, мог стать упавший на матрас кипятильник.

«Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов. На месте происшествия обнаружено тело одного человека, наиболее вероятной причиной смерти которого явилось заболевание. Более точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - сообщается на сайте Следственного комитета России.

Напомним, пожар произошел накануне вечером. Его площадь составила 5 кв. метров. Изначально сообщалось о гибели одного пациента, однако позже власти заявили, что он умер от коронавируса до начала пожара.