В российском модуле МКС обнаружили новые трещины
Космонавты обнаружили новые несквозные трещины в первом российском модуле МКС – «Заря», сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев в интервью «РИА Новости».
«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — сказал Соловьев. Он отметил, что обнаружение ранее сквозных трещин в модуле «Звезда» может говорить о том, что с течением времени трещины в «Заре» начнут расползаться.
Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты заметили еще в октябре 2020 г. Она была заделана в марте 2021 года, однако утечка кислорода не остановилась, хотя и уменьшилась. Всего же было зафиксировано три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где теоретически могли образоваться трещины.
24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
фигасе, сколько очевидцев на сайте.
Угомонись уже, клован и благодари судьбу, что специалисты пока еще не у дел.
россиянам мозги высверливает.
Это тебе инструмента не дали.
Все ломается, все надо чинить, но выражение (временная изоляция трещин) как то странно звучит применимо к космосу. Прекратить поиск трещин и на 3 месяца закрыть люк. Тоже как то по нашему, не по космически звучит.
Об...сь на заводе, так нечего на американцев пенять.
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бред пишите.
перед запуском кузов проходит вакуумные испытания..
но даже не это важно.
там характерные следы были, указывающие что сверлили уже в невесомости - при этом НЕ Зная как это делается.
она была Единственной, кто не имел курса подготовки по использованию "космической дрели".
что касается мозгов, все плохо..
она неоднократно демоснтрировала психологическую неуравновешенность.
и у нее были личные мотивы, для того что-бы ускорить возврат на землю..
вобщем никто на самом деле не сомневается в том что это Она сделала.
вопрос в другом, почему рф не дает делу ход.