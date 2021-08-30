В российском модуле МКС обнаружили новые трещины

Фото с сайта pixabay.com

Космонавты обнаружили новые несквозные трещины в первом российском модуле МКС – «Заря», сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев в интервью «РИА Новости».

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — сказал Соловьев. Он отметил, что обнаружение ранее сквозных трещин в модуле «Звезда» может говорить о том, что с течением времени трещины в «Заре» начнут расползаться.

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты заметили еще в октябре 2020 г. Она была заделана в марте 2021 года, однако утечка кислорода не остановилась, хотя и уменьшилась. Всего же было зафиксировано три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где теоретически могли образоваться трещины.

24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2021, 14:54
    Гость: molotok

    фигасе, сколько очевидцев на сайте.
    Угомонись уже, клован и благодари судьбу, что специалисты пока еще не у дел.

  4. 30.08.2021, 14:14
    Гость: Синяя изолента

    Все ломается, все надо чинить, но выражение (временная изоляция трещин) как то странно звучит применимо к космосу. Прекратить поиск трещин и на 3 месяца закрыть люк. Тоже как то по нашему, не по космически звучит.

  5. 30.08.2021, 13:25
    Гость: g

    Об...сь на заводе, так нечего на американцев пенять.
    -
    бред пишите.
    перед запуском кузов проходит вакуумные испытания..
    но даже не это важно.
    там характерные следы были, указывающие что сверлили уже в невесомости - при этом НЕ Зная как это делается.
    она была Единственной, кто не имел курса подготовки по использованию "космической дрели".
    что касается мозгов, все плохо..
    она неоднократно демоснтрировала психологическую неуравновешенность.
    и у нее были личные мотивы, для того что-бы ускорить возврат на землю..
    вобщем никто на самом деле не сомневается в том что это Она сделала.
    вопрос в другом, почему рф не дает делу ход.

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