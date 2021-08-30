В российском модуле МКС обнаружили новые трещины

10:29 30.08.2021

Космонавты обнаружили новые несквозные трещины в первом российском модуле МКС – «Заря», сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев в интервью «РИА Новости».

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — сказал Соловьев. Он отметил, что обнаружение ранее сквозных трещин в модуле «Звезда» может говорить о том, что с течением времени трещины в «Заре» начнут расползаться.

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты заметили еще в октябре 2020 г. Она была заделана в марте 2021 года, однако утечка кислорода не остановилась, хотя и уменьшилась. Всего же было зафиксировано три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где теоретически могли образоваться трещины.

24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.