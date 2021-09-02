Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

07:55 2.09.2021

В 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, пишет РИА Новости.

По его словам, проектом бюджета Пенсионного фонда РФ предусмотрена индексация материнского капитала. "Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка", - уточнил Котяков.

Министр добавил, что если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на маткапитал следует обращаться в Пенсионный фонд.