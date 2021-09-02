Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
В 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, пишет РИА Новости.
По его словам, проектом бюджета Пенсионного фонда РФ предусмотрена индексация материнского капитала. "Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка", - уточнил Котяков.
Министр добавил, что если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.
Размер материнского капитала с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на маткапитал следует обращаться в Пенсионный фонд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Маткапитал нужно выплачивать в течение полугода после рождения ребенка,а родители сами разберутся: потратить эти деньги на ребенка или улучшение жилищных условий.Растить сегодня ребенка очень дорогое удовольствие.
А сейчас, если берешь кабальную ипотеку маткапитал выдают сразу на первый взнос,что выгодно строительно-банковской мафии.
Для покупки жилья на вторичке или для ремонта дома жди три года при галопирующей инфляции.И что от него останется?
Поэтому и развелось много контор по обналичиванию капитала,работающих в открытую.
А депутаты и правительство не в курсе,что на бедных мам потом заводят уголовные дела.