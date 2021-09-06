В России увеличат число резервистов

10:25 6.09.2021

Минобороны объявило о решении нарастить численность резервистов в российской армии, пишет РИА Новости.

"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", — отметили в пресс-службе военного ведомства, не уточнив, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.

В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.

Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.