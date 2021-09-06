В России увеличат число резервистов
Минобороны объявило о решении нарастить численность резервистов в российской армии, пишет РИА Новости.
"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", — отметили в пресс-службе военного ведомства, не уточнив, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.
В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.
Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
значит за ЕР. Все эти ЛДПРы, справоросы и прочие специально подсунуты. Подсунуты не для того, чтобы за них голосовали, а для того, чтобы эти голоса не достались КПРФ. В результате будет ЕР.
Сложный был год. Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию.
С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек - наш военком.
Он собрал всех тунеядцев, дураков и калек в районе. Даже глухих определили в погранотряд "Альпийские тетерева".
Столько лет уже прошло, а они еще где-то чудят.
Дяде Сэму покажи свой жовто-блакитный задок и получишь ответ.
Бандеровских бандюков соберут и отправят в шахты Донбасса лет на 20. Устраивает?
мигрантами.