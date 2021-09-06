Епархия запретила служить священнику, призвавшему патриарха раскрыть доходы

Роман Степанов

Настоятель храма в Новочебоксарске Роман Степанов, ранее призвавший представителей церкви и патриарха покаяться, а также рассказать о своем имуществе и представить декларации о доходах, был лишен рясы и наперсного креста.

Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на Чебоксарско-Чувашскую епархию. Также сообщается, что не позднее декабря его дело должен рассмотреть церковный суд.

При этом в епархии уверяют, что данное решение никак не связано с его призывом и было принято еще 2 сентября.

«Это никак не связано с его речью. Священники не обязаны отчитываться о доходах, это как коммерческая тайна на любом предприятии. Священник не может лгать. К тому же непонятно, кому это подавать. Решение о запрещении служения было принято ещё 2 сентября, сегодня просто подписан указ. Отец Роман развёлся и утаил это, а также то, что сожительствовал с женщиной, которая забеременела, у него есть внебрачная дочь. Всё это он скрыл. Кроме того, поступали жалобы от прихожан, почему он служит. У него были проблемы с наркотиками, женщинами, он уже сознавал, что фактически находится под запретом, вот и выступил. Но это не главное, а главная беда – его образ жизни, который несовместим со священством», - заявили в епархии.

Также там отметили, что предложение отца Романа о декларациях в митрополии обсуждаться не будет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.09.2021, 23:14
    Гость: фёдор

    по лицу видно,что отступник и растлитель ,да ещё и шибко глупый,вопросы задаёт не по чину.

  2. 06.09.2021, 23:14
    Гость: Обличаемым попам

    Крыть в ответ, по сути, нечем!
    Так бухтят лишь то, что сам
    Критик их небезупречен:
    Не чужие, мол, грехи
    Выявлял бы, а свои!

  3. 06.09.2021, 22:34
    Гость: 5 сентября 2021 год, Патриарх Кирилл Гундяев

    Забота об окружающей среде, требуют ограничение человеческого потребления.
    А какими простыми словами можно убедить человека в том, чтобы он отказался покупать больше, лучше, жить комфортней?
    Нету таких слов.
    Помолимся, мои дорогие братья и сестры, о том, чтоб Господь всем нам дал силы, контролировать свои потребности.

  4. 06.09.2021, 22:15
    Гость: Егор

    У святош тоже бардак с деньгами, однако. Запахло жареным, давай душить рядовых попов...как все взаимосвязано....

  5. 06.09.2021, 22:12
    Гость: Aркаим

    Цирк - предприятие ООО РПЦ своих коммерческих секретов не раскрывает...А на смелого батюшку сразы и наркотики нашли и проституток, а если надо, то и гомосексуализм найдут - вообще без проблем, если надо...

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