Епархия запретила служить священнику, призвавшему патриарха раскрыть доходы

21:49 6.09.2021

Настоятель храма в Новочебоксарске Роман Степанов, ранее призвавший представителей церкви и патриарха покаяться, а также рассказать о своем имуществе и представить декларации о доходах, был лишен рясы и наперсного креста.

Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на Чебоксарско-Чувашскую епархию. Также сообщается, что не позднее декабря его дело должен рассмотреть церковный суд.

При этом в епархии уверяют, что данное решение никак не связано с его призывом и было принято еще 2 сентября.

«Это никак не связано с его речью. Священники не обязаны отчитываться о доходах, это как коммерческая тайна на любом предприятии. Священник не может лгать. К тому же непонятно, кому это подавать. Решение о запрещении служения было принято ещё 2 сентября, сегодня просто подписан указ. Отец Роман развёлся и утаил это, а также то, что сожительствовал с женщиной, которая забеременела, у него есть внебрачная дочь. Всё это он скрыл. Кроме того, поступали жалобы от прихожан, почему он служит. У него были проблемы с наркотиками, женщинами, он уже сознавал, что фактически находится под запретом, вот и выступил. Но это не главное, а главная беда – его образ жизни, который несовместим со священством», - заявили в епархии.

Также там отметили, что предложение отца Романа о декларациях в митрополии обсуждаться не будет.