В Свердловской области нашли залежи нефти
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев во время прямого эфира рассказал, что на территории региона были обнаружены месторождения нефти.
«Нефть у нас есть и даже есть несколько лицензионных участков. Сейчас работают партии геологоразведки точка, до десятков миллионов тонн на лицензионных участков указано на сегодня. Интересанты ведут разведку в этих участках», - сказал он.
Куйвашев отметил, что лицензионные участки не всегда попадают в разработку по ряду причин, но в известных губернатору случаях, там сразу начинается идти активная разработка проектов. Поэтому, как только будут понятны объемы инвестиционных проектов ,так и будут понятны сроки и освоение этих месторождений.
«Нефть действительно есть, и я все же склоняюсь к тому, что мы ее когда-то будем добывать», - добавил губернатор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вовочки, кроме евреев, татар и кавказцев еще кто-нибудь есть?
с сыновьями. они у него суперталанты.
на залежи положил уже глаз пизнесмен и трудяга Абрамович.
Нашли нефть? Значит ждем появления настоящих хозяев жизни - Михельсонов и Ротенбергов.
Перед выборами всегда чего-нибудь находят,нефть, экстремистов, деньги пенсионерам.
В святые 90е на севере нашей области тоже нашли нефть, Тулеев помчался в Москву, где ему объяснили, что время сложное, всё уже поделено, лишнего корыта не предусмотрено и вообще инициатива наказуема, а у тебя угля полно. Понял с первого раза.