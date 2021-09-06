В Свердловской области нашли залежи нефти

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев во время прямого эфира рассказал, что на территории региона были обнаружены месторождения нефти.

«Нефть у нас есть и даже есть несколько лицензионных участков. Сейчас работают партии геологоразведки точка, до десятков миллионов тонн на лицензионных участков указано на сегодня. Интересанты ведут разведку в этих участках», - сказал он.

Куйвашев отметил, что лицензионные участки не всегда попадают в разработку по ряду причин, но в известных губернатору случаях, там сразу начинается идти активная разработка проектов. Поэтому, как только будут понятны объемы инвестиционных проектов ,так и будут понятны сроки и освоение этих месторождений.

«Нефть действительно есть, и я все же склоняюсь к тому, что мы ее когда-то будем добывать», - добавил губернатор.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.09.2021, 21:14
    Гость: неужели

    Нашли нефть? Значит ждем появления настоящих хозяев жизни - Михельсонов и Ротенбергов.

  5. 06.09.2021, 20:50
    Гость: Кемеровчанин

    Перед выборами всегда чего-нибудь находят,нефть, экстремистов, деньги пенсионерам.
    В святые 90е на севере нашей области тоже нашли нефть, Тулеев помчался в Москву, где ему объяснили, что время сложное, всё уже поделено, лишнего корыта не предусмотрено и вообще инициатива наказуема, а у тебя угля полно. Понял с первого раза.

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