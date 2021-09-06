В Свердловской области нашли залежи нефти

20:26 6.09.2021

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев во время прямого эфира рассказал, что на территории региона были обнаружены месторождения нефти.

«Нефть у нас есть и даже есть несколько лицензионных участков. Сейчас работают партии геологоразведки точка, до десятков миллионов тонн на лицензионных участков указано на сегодня. Интересанты ведут разведку в этих участках», - сказал он.

Куйвашев отметил, что лицензионные участки не всегда попадают в разработку по ряду причин, но в известных губернатору случаях, там сразу начинается идти активная разработка проектов. Поэтому, как только будут понятны объемы инвестиционных проектов ,так и будут понятны сроки и освоение этих месторождений.

«Нефть действительно есть, и я все же склоняюсь к тому, что мы ее когда-то будем добывать», - добавил губернатор.