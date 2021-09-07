Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России

08:50 7.09.2021

России нужно сократить участие госсектора в экономике страны. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В своей статье, опубликованной в журнале «Компания», он пишет, что в кризисные времена, например в 2008—2009 годах, Россия, как и многие страны увеличила присутствие государства в экономике. Однако, в период посткризисного развития важно сокращать такое госучастие из-за большого числа рисков, которые такая «терапия» несет в себе, если ее вовремя не свернуть.

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — пишет Кудрин.

Он подчеркнул, среди десяти крупнейших российских компаний только четыре — частные. «Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием», — отметил он.

По мнению Кудрина, большая часть российских компаний с государственным участием менее пластичны в плане управления, так как они зависят от бюрократии и в состав их советов директоров часто входят чиновники. Это негативно сказывается на скорости принятия решений и постановке прорывных целей. Государство, по словам Алексея Кудрина, является менее эффективным собственником, чем частные структуры. В 2017-2019 гг. 97% поступлений в бюджет обеспечили 20 компаний в основном из-за слабого управления.

Кудрин добавил, что, по сведениям Счетной палаты, за 2017–2019 годы приватизировали лишь четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Это был самый низкий показатель за десять лет.