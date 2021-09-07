В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве двух школьниц

Полицейская машина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц, которые бесследно пропали в Кемеровской области 6 сентября.

«Заявление об исчезновении девочек поступило в полицию поздно вечером 6 сентября, днем 7 сентября подозреваемый был задержан», - сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Отмечается, что задержанный освободился из мест лишения свободы около 2 лет назад. Там он отбывал наказание за преступление сексуального характера.

Согласно опубликованным в соцсетях материалам, камеры одного из магазинов зафиксировали, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. Время на записи - около 17:00. На другой записи видно, как мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.09.2021, 15:45
    Гость: Не

    надо маскироваться. За ЕР ты голосуешь. ЛДПР никогда не выиграет выборы, но голоса у КПРФ отберет. В этом и цель.

  2. 07.09.2021, 15:43
    Гость: Валерий

    Назовите хоть одну фамилию депутата, дети или внуки которых ходят в школу самостоятельно от дома до школы и без охраны.

  3. 07.09.2021, 15:41
    Гость: Маньяк неисправим: покуда срок мотал,

    На воле он убить кого-нибудь мечтал!
    Уж так ли мудрено предвидеть это было?..
    С какой же целью власть его освободила?

  4. 07.09.2021, 15:11
    Гость: Андрей

    В общем-то понятно, такое, увы, происходит всё чаще. Непонятно другое: почему вначале писали, что этот человек отбывал срок не за преступления сексуального характера, а за какие-то квартирные аферы?

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