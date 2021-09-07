В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве двух школьниц

14:38 7.09.2021

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц, которые бесследно пропали в Кемеровской области 6 сентября.

«Заявление об исчезновении девочек поступило в полицию поздно вечером 6 сентября, днем 7 сентября подозреваемый был задержан», - сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Отмечается, что задержанный освободился из мест лишения свободы около 2 лет назад. Там он отбывал наказание за преступление сексуального характера.

Согласно опубликованным в соцсетях материалам, камеры одного из магазинов зафиксировали, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. Время на записи - около 17:00. На другой записи видно, как мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).