В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве двух школьниц
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц, которые бесследно пропали в Кемеровской области 6 сентября.
«Заявление об исчезновении девочек поступило в полицию поздно вечером 6 сентября, днем 7 сентября подозреваемый был задержан», - сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Отмечается, что задержанный освободился из мест лишения свободы около 2 лет назад. Там он отбывал наказание за преступление сексуального характера.
Согласно опубликованным в соцсетях материалам, камеры одного из магазинов зафиксировали, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. Время на записи - около 17:00. На другой записи видно, как мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо маскироваться. За ЕР ты голосуешь. ЛДПР никогда не выиграет выборы, но голоса у КПРФ отберет. В этом и цель.
Назовите хоть одну фамилию депутата, дети или внуки которых ходят в школу самостоятельно от дома до школы и без охраны.
На воле он убить кого-нибудь мечтал!
Уж так ли мудрено предвидеть это было?..
С какой же целью власть его освободила?
В общем-то понятно, такое, увы, происходит всё чаще. Непонятно другое: почему вначале писали, что этот человек отбывал срок не за преступления сексуального характера, а за какие-то квартирные аферы?
смертную казнь для педофилов и коррупционеров.