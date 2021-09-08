Канделаки стала заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа»

14:09 8.09.2021

Тина Канделаки перестала быть генеральным продюсером «Матч ТВ» и перешла на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

В компании отметили, что Канделаки по-прежнему будет отвечать за развитие проекта, но в том числе будет курировать и деятельность развлекательных телеканалов холдинга (ТНТ, ТВ-3, «Пятница»). Также она будет отвечать за запуск информационного агентства «Матч».

Сама Канделаки заявила, что предложение Жарова стало для нее не меньшим вызовом, чем запуск «Матч ТВ» шесть лет назад.

Новым генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин (главный редактор телеканала, до июля 2020 года возглавлял дирекцию спортивных программ «Россия 24»).