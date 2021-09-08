Канделаки стала заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа»

Тина Канделаки

Тина Канделаки перестала быть генеральным продюсером «Матч ТВ» и перешла на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

В компании отметили, что Канделаки по-прежнему будет отвечать за развитие проекта, но в том числе будет курировать и деятельность развлекательных телеканалов холдинга (ТНТ, ТВ-3, «Пятница»). Также она будет отвечать за запуск информационного агентства «Матч».

Сама Канделаки заявила, что предложение Жарова стало для нее не меньшим вызовом, чем запуск «Матч ТВ» шесть лет назад.

Новым генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин (главный редактор телеканала, до июля 2020 года возглавлял дирекцию спортивных программ «Россия 24»).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.09.2021, 15:52
    Гость: Обыватель

    Верните на ПЯТНИЦУ передачу "МИР НАИЗНАНКУ", а то больше смотреть НЕЧЕГО!!!!

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Андрей Паршев: Как правильно делить деньги
принудительная вакцинация заставляет родителей забирать детей из школ
Последняя капля: принудительная вакцинация заставляет родителей забирать детей из школ
© KM.RU, Алексей Белкин
Как выбрать лучший телевизор по цене и качеству?
Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Избранное
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?
Масло эвкалипта: свойства и применение
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
«За предыдущие тридцать лет Америка де-юре и де-факто забрала в качестве трофеев "холодной войны" почти всё, чем владел СССР по итогам Второй мировой войны»
Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?
Хлебница-помощник по дому, который действительно окупается
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
Элегантные и недорогие изделия из палладия
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)