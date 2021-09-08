Собянин не исключил перевода школьников на дистанционное обучение

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что столичные власти готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости, но при этом надеются не принимать крайних мер

«Мы должны быть ко всему готовы, но такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать», - сказал Собянин.

«Тем не менее, если придется, мы тоже готовы. Московская электронная школа (МЭШ) дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента», - добавил мэр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 00:51
    Гость: Вадим

    Готовьтесь бюджетники и учителя,вас оптимизируют, вскоре после выборов и после того как всех провакцинируют.
    И правильно сделали те, кто уволился и не поддался на угрозы увольнения, не стал делать иньекцию вакциной.

  2. 09.09.2021, 00:19
    Гость: Срок Собянина истекает в сентябре 2023 года...

    Вот беда-то...
    А я хотел на выборы сходить.
    А оказывается, не в этот раз.

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