Собянин не исключил перевода школьников на дистанционное обучение

22:22 8.09.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что столичные власти готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости, но при этом надеются не принимать крайних мер

«Мы должны быть ко всему готовы, но такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать», - сказал Собянин.

«Тем не менее, если придется, мы тоже готовы. Московская электронная школа (МЭШ) дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента», - добавил мэр.