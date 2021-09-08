В московских школах во время выборов пройдут выездные занятия

17:17 8.09.2021

В московских школах, в которых будут находиться избирательные участки, занятия 17 числа пройдут вне здания образовательного учреждения.

«Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий. Данный план работы школы готовили заранее, каждая образовательная организация составила индивидуальный график этого дня. (...) Ребята проведут увлекательный учебный день в музеях, парках, библиотеках, театрах, столичных технопарках», - рассказали «Интерфаксу» в департаменте образования и науки столицы.

При этом отмечается, что дистанционных занятий в этот период не будет.

Напомним, голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.