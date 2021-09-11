Попова: масочный режим отменят, когда россияне перестанут заражаться

Болеют и умирают во всем мире, в особенности в почти поголовно вакцинированных странах (Израиль, Великобритания, Монголия и т.д,) ИМЕННО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ, т.к. "вакцины" не защищают ни от заражения, ни от заразности для других, ни от заболевания!

Порядочные врачи во всем мире применяют доказавшие свою успешность протоколы лечения Гидроксихлорохин, Ивермектин, а теперь выяснили, что аминокислота лизин также помогает быстро вылечить пациентов! Доктор Владимир Зев Зеленко, применяющий свой протокол, вылечил тысячи человек, среди которых был и Дональд Трамп и другие VIP пациенты. Но хотя ДЕШЕВОЕ и ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ, получившие взятку от Бигфармы через ВОЗ отдельные деятели отдельных стран продолжают твердить "мантры" о единственном "спасении" через "вакцины", чье определение на днях изменили на официальном сайте CDC, вместо препарата, дающего защиту от заражения, теперь "вакциной" именуют препарат, стимулирующий иммунный ответ, без уточнения, в каком виде этот ответ проявляется (цитокиновый шторм, анафилактический шок и т.д.).

Мадам Попова, завербованная бигфармой, что явствует из её биографии (её муж торговал лекарствами, ещё когда она была начальником СЭС в Серпухове, причём она основала в этом городке политический клуб, хотя должна была травить тараканов и мышей и следить за просрочкой в магазинах), имеет долю в Эпиваккороне, записана в патент. "Перестанем заражаться" ОРВИ - абсурд! А маски, к её сведению, почти НИКТО НЕ НОСИТ, чтобы не вдыхать графен и СО2.