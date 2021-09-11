Попова: масочный режим отменят, когда россияне перестанут заражаться
Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах. Об этом сообщила в субботу глава ведомства Анна Попова журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.
"Нет, сейчас нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек".
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Болеют и умирают во всем мире, в особенности в почти поголовно вакцинированных странах (Израиль, Великобритания, Монголия и т.д,) ИМЕННО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ, т.к. "вакцины" не защищают ни от заражения, ни от заразности для других, ни от заболевания!
Порядочные врачи во всем мире применяют доказавшие свою успешность протоколы лечения Гидроксихлорохин, Ивермектин, а теперь выяснили, что аминокислота лизин также помогает быстро вылечить пациентов! Доктор Владимир Зев Зеленко, применяющий свой протокол, вылечил тысячи человек, среди которых был и Дональд Трамп и другие VIP пациенты. Но хотя ДЕШЕВОЕ и ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ, получившие взятку от Бигфармы через ВОЗ отдельные деятели отдельных стран продолжают твердить "мантры" о единственном "спасении" через "вакцины", чье определение на днях изменили на официальном сайте CDC, вместо препарата, дающего защиту от заражения, теперь "вакциной" именуют препарат, стимулирующий иммунный ответ, без уточнения, в каком виде этот ответ проявляется (цитокиновый шторм, анафилактический шок и т.д.).
Мадам Попова, завербованная бигфармой, что явствует из её биографии (её муж торговал лекарствами, ещё когда она была начальником СЭС в Серпухове, причём она основала в этом городке политический клуб, хотя должна была травить тараканов и мышей и следить за просрочкой в магазинах), имеет долю в Эпиваккороне, записана в патент. "Перестанем заражаться" ОРВИ - абсурд! А маски, к её сведению, почти НИКТО НЕ НОСИТ, чтобы не вдыхать графен и СО2.
Роспотребнадзор командует распространением вируса, провести через бюджет побольше намордников, перчаток и санитайзеров, а на заболеваемость ему начхать.
Поэтому у этих жуликов одни доходы от ковида, а все расходы у министервства здравоохранения, врачей то есть. И им бюджет всё время режут. Там идёт перераспределение, "ковидным" тоже перепадает, раза в три, как я слышал, но это уже с уровня нищеты.
92 % граждан, попавших в больницу с COVID-19, не делали до этого прививку. Вакцинированные, как правило, заметно легче переносят заболевание и почти всегда не нуждаются в реанимации, в отличие от тех, кто пренебрег инъекцией.
В РФ только два человека, которые ни разу не надевали намордник.
Это я и Путин.
Одна поправочка: это нужно не чиновникам, а бесу. Чиновники у него на службе.