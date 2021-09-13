Патриарх Кирилл отметил особую роль «Газпрома» в возрождении духовности

19:51 13.09.2021

Духовное возрождение России после упадка 1990-х годов стало возможно во многом благодаря энергетической промышленности, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу Божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей", - сказал патриарх в понедельник после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Петербурге.

На службе присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер, который участвовал в восстановлении храма. Патриарх Кирилл наградил его и гендиректора предприятия "Газпром инвест" Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами, поблагодарив за все, что они сделали "для Отечества и развития нашей экономики", сообщает "Интерфакс".

"Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры (...) И в этом процессе очень большую роль сыграл "Газпром" и играет до сих пор, и вообще энергетика", - заключил предстоятель.