Патриарх Кирилл отметил особую роль «Газпрома» в возрождении духовности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © KM.RU

Духовное возрождение России после упадка 1990-х годов стало возможно во многом благодаря энергетической промышленности, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу Божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей", - сказал патриарх в понедельник после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Петербурге.

На службе присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер, который участвовал в восстановлении храма. Патриарх Кирилл наградил его и гендиректора предприятия "Газпром инвест" Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами, поблагодарив за все, что они сделали "для Отечества и развития нашей экономики", сообщает "Интерфакс".

"Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры (...) И в этом процессе очень большую роль сыграл "Газпром" и играет до сих пор, и вообще энергетика", - заключил предстоятель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.09.2021, 23:13
    Гость: Гость

    Действительно - откуда? И это говорит сам патриарх - чего уж тут ожидать от всех остальных. Германия к примеру, не то что газа не имеет - там вообще с природными ресурсами не сложилось. Но при этом какой результат. И это после двух мировых войн, которые она с треском продула. А вы вроде бы и выиграли, и с ресурсами вроде бы и сложилось, но сравните уровень жизни в России и Германии. Ну да - смешно даже сравнивать. Я вот чисто из своего опыта могу сказать, поскольку с ресурсами у меня тоже не сложилось, но при всем при этом уровень жизни у меня гораздо выше многих - у тех, что как раз сложилось. А сейчас я вообще научилась делать что-то из ничего. В смысле я выезжаю только благодаря творчеству и интеллекту. И только благодаря этим двум качествам можно творить все что угодно. Я теперь понимаю, в чем главная проблема талантливых людей - почему они в основном бедные, как церковные мыши. Все дело в том, что они либо просто умные, либо креактивные. А здесь надо иметь и то, и другое. Только это сочетание даёт материальные ценности. Иначе вы станете или нищим гением, или голодным художником. Причём и того, и другого должно быть приблизительно пополам. Господь - Творец, и Он создал человека по образу и подобию своему. Но Он также необычайно умный - и как раз об этом нужно обязательно помнить. Только талант в сочетании с интеллектом даст вам неограниченные возможности. Чего-то одного будет недостаточно...

  4. 13.09.2021, 22:39
    Гость: Пора писать картину

    Явление Газпрома народу. И икону со святого лика владыки Газпрома Миллера, в девичестве Мельник.

  5. 13.09.2021, 22:26
    Гость: Павел__

    "... лебезить перед денежными мешками?" - а главпоп-то кто? Сколько он денег имеет - наверняка любой олигарх обзавидуется. Вон, один поп призвал главпопа обнародовать свои доходы - так его мигом затоптали.
    И потом - олигархи (якобы) - строят дворцы вовочке, а вот сам вовочка, за счет государства конечно, т.е за счет граждан, не за личный, разумеется - строит резиденцию гундяеву... Ну то есть не сам вовочка лично, а администрация резидента заказчик строительства, но понятно, что это одно и то-же.

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