Власти Москвы исключили масштабное внедрение распознавания лиц в школах

11:15 13.09.2021

Система распознования лиц не будет вводится во всех столичных школах, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью агентству ТАСС.

По ее словам, введение данной системы в школах будет возможно исключительно с согласия родителей школьников в качестве эксперимента в отдельных школах.

"Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", — пояснила Ракова.

Ранее сообщалось, что Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе со столичным Департаментом образования и науки планирует к 2022 году внедрить в школах проход по "лицу". Отмечалось, что школьников и учителей будут пускать в учебное заведение будут пускать после того, как они пройдут биометрическую аутентификацию.