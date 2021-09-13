Власти Москвы исключили масштабное внедрение распознавания лиц в школах
Система распознования лиц не будет вводится во всех столичных школах, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью агентству ТАСС.
По ее словам, введение данной системы в школах будет возможно исключительно с согласия родителей школьников в качестве эксперимента в отдельных школах.
"Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", — пояснила Ракова.
Ранее сообщалось, что Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе со столичным Департаментом образования и науки планирует к 2022 году внедрить в школах проход по "лицу". Отмечалось, что школьников и учителей будут пускать в учебное заведение будут пускать после того, как они пройдут биометрическую аутентификацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для родителей надо. Чтобы не просочился педофил под соусом " меня прислала твоя мама"
Это же грустная шутка. Или риторический вопрос. Конечно, нет.
думали?
Нашему мэру?
Доверять?
Может, вы и Путину верите?
торопитесь?