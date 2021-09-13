Власти Москвы исключили масштабное внедрение распознавания лиц в школах

Система распознования лиц не будет вводится во всех столичных школах, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью агентству ТАСС.

По ее словам, введение данной системы в школах будет возможно исключительно с согласия родителей школьников в качестве эксперимента в отдельных школах.

"Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", — пояснила Ракова.

Ранее сообщалось, что Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе со столичным Департаментом образования и науки планирует к 2022 году внедрить в школах проход по "лицу". Отмечалось, что школьников и учителей будут пускать в учебное заведение будут пускать после того, как они пройдут биометрическую аутентификацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.09.2021, 16:00
    Гость: Иван Иваныч

    Для родителей надо. Чтобы не просочился педофил под соусом " меня прислала твоя мама"

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