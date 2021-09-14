ЕСПЧ присудил детям Лимонова по 10 тыс. евро за ликвидацию его партии

13:14 14.09.2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу писателя Эдуарда Лимонова (Савенко) и четверых его соратников на отказ в регистрации Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России), ее ликвидацию и судебный запрет.

Двоим детям Лимонова, умершего в 2020 году, и четверым членам партии присудили компенсацию по €10 тыс. каждому, которую должны выплатить российские власти, пишет РБК со ссылкой на решение суда.

Лимонов и другие заявители полагали, что Россия нарушила в отношении них статью 11 Европейской конвенции, которая посвящена свободе собраний. По их мнению, запрет НБП «не был необходим в демократическом обществе и был несоразмерен нарушениям закона», которые предположительно допускали ее сторонники; действовавшие добросовестно и в пределах закона. До запрета и ликвидации по суду в 2007 году НБП несколько раз подавала заявки на регистрацию, которые отклонялись «без уважительных причин», считали заявители.

Правительство России настаивало, что ликвидация НБП была «законной мерой, принятой в пределах усмотрения государства», и что она стала результатом «повторяющихся нарушений разумных требований закона», которые объединение не смогло исправить в течение положенного шестимесячного срока. Кроме того, многие члены НБП, включая заявителя Аверина, были осуждены за различные уголовные преступления, включая вандализм и хулиганство, указывал представитель России.

Страсбург признал, что члены и руководители НБП стали жертвами нарушения права на свободу собраний.

«Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, как это право закреплено в национальном законодательстве, и как оно практически реализуется властями, отражает состояние демократии в стране. Разумеется, государства имеют право удостовериться в том, что цель и деятельность ассоциации соответствуют закону. Но они должны делать это таким образом, чтобы это соответствовало их обязательствам по Конвенции», — сказано в решении Страсбурга.