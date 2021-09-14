ЕСПЧ присудил детям Лимонова по 10 тыс. евро за ликвидацию его партии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу писателя Эдуарда Лимонова (Савенко) и четверых его соратников на отказ в регистрации Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России), ее ликвидацию и судебный запрет.
Двоим детям Лимонова, умершего в 2020 году, и четверым членам партии присудили компенсацию по €10 тыс. каждому, которую должны выплатить российские власти, пишет РБК со ссылкой на решение суда.
Лимонов и другие заявители полагали, что Россия нарушила в отношении них статью 11 Европейской конвенции, которая посвящена свободе собраний. По их мнению, запрет НБП «не был необходим в демократическом обществе и был несоразмерен нарушениям закона», которые предположительно допускали ее сторонники; действовавшие добросовестно и в пределах закона. До запрета и ликвидации по суду в 2007 году НБП несколько раз подавала заявки на регистрацию, которые отклонялись «без уважительных причин», считали заявители.
Правительство России настаивало, что ликвидация НБП была «законной мерой, принятой в пределах усмотрения государства», и что она стала результатом «повторяющихся нарушений разумных требований закона», которые объединение не смогло исправить в течение положенного шестимесячного срока. Кроме того, многие члены НБП, включая заявителя Аверина, были осуждены за различные уголовные преступления, включая вандализм и хулиганство, указывал представитель России.
Страсбург признал, что члены и руководители НБП стали жертвами нарушения права на свободу собраний.
«Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, как это право закреплено в национальном законодательстве, и как оно практически реализуется властями, отражает состояние демократии в стране. Разумеется, государства имеют право удостовериться в том, что цель и деятельность ассоциации соответствуют закону. Но они должны делать это таким образом, чтобы это соответствовало их обязательствам по Конвенции», — сказано в решении Страсбурга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поневоле вспомнился анекдот времён СССР. Замполит посетил репетицию полкового оркестра и выразил своё мнение: "Трубы трубили неплохо, дудки дудели тоже недурно, а вот барабанщик подкачал". "Но, товарищ подполковник, - стал оправдываться обвиняемый, - у меня партия такая". "А вот этого не надо! - тут же отрезал замполит - Партия у нас у всех одна. А вот стучать чаще, гораздо чаще надо".
А надо то было и сделать , что оставить в названии только слово большевистская ...и рулили бы дальше.
зюганова за ликвидацию кпрф?
"самый талантливый РУССКИЙ Писатель второй половины 20-го века"
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это вы серьезно так считаете?
Мне всегда было очень жаль,что самый талантливый РУССКИЙ Писатель второй половины 20-го века влез в поганую политику,да еще и в самом ея дебильном террористическом варианте...не ожидал от столь значительного Писателя и просто очень и очень Умного Человека,блестяще образованного,почитайте его итальянские эссе!
Сколько плодотворных творческих лет он потерял в итоге...и на какое г. ...почти 25 !
Искренне жаль...сколько книг не написано...