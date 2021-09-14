Священник в Псковской области заболел и умер после прививки от коронавируса

15:35 14.09.2021

Священник одного из приходов Псковской области, отец Николай, тяжело заболел коронавирусом после прививки и вскоре скончался.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (ранее заявлял, что является сторонником вакцинации и считает её «великим благом») комментируя эту информацию рассказал, что отец Николай сделал прививку ещё в мае 2021. Перед этим он подписал добровольное согласие. Оба компонента вакцины священнослужителю ввели в Печорской поликлинике, сообщает «МК в Пскове».

При этом митрополит отметил, что вся имеющаяся у него информация получена им через комитет по здравоохранению Псковской области.

«Формирование иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалась на 3-4 день после второго этапа. То есть у него ещё не был сформирован иммунитет. Вакцинация не могла быть причиной заражения», - рассказал митрополит Псковский и Порховский.

Он также добавил, что отец Николай был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. В медучреждение заболевший батюшка, по словам митрополита, обратился поздно. Картину болезни также усугубило большое количество сопутствующих заболеваний.