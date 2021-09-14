Священник в Псковской области заболел и умер после прививки от коронавируса

Священник одного из приходов Псковской области, отец Николай, тяжело заболел коронавирусом после прививки и вскоре скончался.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (ранее заявлял, что является сторонником вакцинации и считает её «великим благом») комментируя эту информацию рассказал, что отец Николай сделал прививку ещё в мае 2021. Перед этим он подписал добровольное согласие. Оба компонента вакцины священнослужителю ввели в Печорской поликлинике, сообщает «МК в Пскове».

При этом митрополит отметил, что вся имеющаяся у него информация получена им через комитет по здравоохранению Псковской области. 

«Формирование иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалась на 3-4 день после второго этапа. То есть у него ещё не был сформирован иммунитет. Вакцинация не могла быть причиной заражения», - рассказал митрополит Псковский и Порховский.

Он также добавил, что отец Николай был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. В медучреждение заболевший батюшка, по словам митрополита, обратился поздно. Картину болезни также усугубило большое количество сопутствующих заболеваний.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.09.2021, 22:35
    Гость: ABCD

    Нет уважаемый. У вас было простое ОРЗ.
    Что касается врачей, то согласен. Их задачи были явно не те, которые они изначально презентовали.

  5. 14.09.2021, 20:33
    Гость: Гвоздь молодец

    Если бы не gvozd, то ковидобесы на этом форуме были в большинстве.
    А так изредка выставляют напоказ свои уколотые задницы в надежде поймать одобрения, наталкиваются на всеобщее реготание и порицание.
    Гвоздь им всем показал.

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© KM.RU, Филипп Киреев
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