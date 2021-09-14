Священник в Псковской области заболел и умер после прививки от коронавируса
Священник одного из приходов Псковской области, отец Николай, тяжело заболел коронавирусом после прививки и вскоре скончался.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (ранее заявлял, что является сторонником вакцинации и считает её «великим благом») комментируя эту информацию рассказал, что отец Николай сделал прививку ещё в мае 2021. Перед этим он подписал добровольное согласие. Оба компонента вакцины священнослужителю ввели в Печорской поликлинике, сообщает «МК в Пскове».
При этом митрополит отметил, что вся имеющаяся у него информация получена им через комитет по здравоохранению Псковской области.
«Формирование иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалась на 3-4 день после второго этапа. То есть у него ещё не был сформирован иммунитет. Вакцинация не могла быть причиной заражения», - рассказал митрополит Псковский и Порховский.
Он также добавил, что отец Николай был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. В медучреждение заболевший батюшка, по словам митрополита, обратился поздно. Картину болезни также усугубило большое количество сопутствующих заболеваний.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Температура 39 в течении трех недель и кт-3 это не орз.
Можно немного уточнить: "А ВОЗ и ныне там"... И понятно почему.)
Нет уважаемый. У вас было простое ОРЗ.
Что касается врачей, то согласен. Их задачи были явно не те, которые они изначально презентовали.
Привилась ли ты на ночь, Дездемона?
Нет, только помолилась...
Если бы не gvozd, то ковидобесы на этом форуме были в большинстве.
А так изредка выставляют напоказ свои уколотые задницы в надежде поймать одобрения, наталкиваются на всеобщее реготание и порицание.
Гвоздь им всем показал.