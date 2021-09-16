Мусульмане хотят построить в Москве больше мечетей из-за обилия прихожан

16:49 16.09.2021

Сопредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что увеличение числа мечетей позволит избежать транспортного коллапса в городе по пятницам и в праздничные дни.

«Нам необязательно копировать всё с РПЦ, но каждую пятницу, когда не было пандемии, все улицы при четырёх московских мечетях были переполнены людьми, что мешало транспортному движению и пешеходам. Количество мусульман в Москве значительно возросло, соответственно, четыре мечети не удовлетворяют потребность религиозных людей, и они вынуждены молиться то под дождём, то под снегом, то на тротуарах», - заявил Аширов.

При этом он отметил, что речь идет не о программе, подобной программе в РПЦ, а о строительстве одной, может быть двух мечетей, которые позволили бы разгрузить улицы. «Не обязательно в центре - в ближнем Подмосковье можно было бы построить большую соборную мечеть», - добавил он.

Также Аширов посетовал на то, что основная проблема заключается в выделении места под строительство.

«Уже более 15 лет ни одного места под мечеть не выделено до сих пор. В чём заключается причина, мы не знаем. Мечети в России строятся силами самих верующих - мусульманских меценатов. Никто не рассчитывает, что из бюджета будут тратить деньги на мечеть, я считаю, что у бюджета есть свои основные задачи. Учитывая, что религия отделена от государства и является частным делом граждан, финансирование мечетей происходит за счёт пожертвований самих верующих».

Также Аширов заметил, что в других регионах России вопрос о постройке новых мечетей не стоит так остро.

Ранее сообщалось, что власти Москвы продублировали на узбекском языке и таджикском фарси указатели станций «Прокшино» и «Лесопарковая» Сокольнической и Бутовской линий московского метро для удобства передвижение мигрантов.