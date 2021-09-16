Мусульмане хотят построить в Москве больше мечетей из-за обилия прихожан

Сопредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что увеличение числа мечетей позволит избежать транспортного коллапса в городе по пятницам и в праздничные дни.

«Нам необязательно копировать всё с РПЦ, но каждую пятницу, когда не было пандемии, все улицы при четырёх московских мечетях были переполнены людьми, что мешало транспортному движению и пешеходам. Количество мусульман в Москве значительно возросло, соответственно, четыре мечети не удовлетворяют потребность религиозных людей, и они вынуждены молиться то под дождём, то под снегом, то на тротуарах», - заявил Аширов.

При этом он отметил, что речь идет не о программе, подобной программе в РПЦ, а о строительстве одной, может быть двух мечетей, которые позволили бы разгрузить улицы. «Не обязательно в центре - в ближнем Подмосковье можно было бы построить большую соборную мечеть», - добавил он.

Также Аширов посетовал на то, что основная проблема заключается в выделении места под строительство.

«Уже более 15 лет ни одного места под мечеть не выделено до сих пор. В чём заключается причина, мы не знаем. Мечети в России строятся силами самих верующих - мусульманских меценатов. Никто не рассчитывает, что из бюджета будут тратить деньги на мечеть, я считаю, что у бюджета есть свои основные задачи. Учитывая, что религия отделена от государства и является частным делом граждан, финансирование мечетей происходит за счёт пожертвований самих верующих».

Также Аширов заметил, что в других регионах России вопрос о постройке новых мечетей не стоит так остро.

Ранее сообщалось, что власти Москвы продублировали на узбекском языке и таджикском фарси указатели станций «Прокшино» и «Лесопарковая» Сокольнической и Бутовской линий московского метро для удобства передвижение мигрантов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2021, 22:24
    Гость: ha

    Пусть они на родине намолятся на весь срок работы в Москве, а здесь - только работают и не отвлекаются на мытье ног и стояние на коврике.
    Есть и еще возможность - приглашать только атеистов (кушать захотят - быстро перекрасятся.) А то им еще строить что-то в Москве! Ползучая оккупация. Сюда - только на работу, а развлечения и увлечения - у себя в кишлаке.

  3. 16.09.2021, 22:03
    Гость: А вот автора забыл

    Из хроники завоевания Константинополя одного автора ,, ...... и тогда на следующий день по всему городу вместо богопротивного звона раздался услаждающий слух призыв муэдзинов ,,.

  4. 16.09.2021, 22:02
    Гость: Утрется,

    как обычно, Аллах Владимирович со товарищи-евреями.
    До какой же степени надо так ненавидеть русских?

  5. 16.09.2021, 22:00
    Гость: Я чёт не въехал...

    А скакого бодуна мы должны строить мечети для гастарбайтеров?
    И после этого водить вокруг них хороводы?
    Они сюда работать приехали или умываться и ноги мыть по 5 раз в день?

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