Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный

18:48 17.09.2021

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась. В пресс-службе суда Znak.com сообщили, что «судья Репникова Н.В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. «Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.

По информации из открытых источников, на момент смерти ей было 50 лет.