Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный

© KM.RU, Михаил Попов

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась. В пресс-службе суда Znak.com сообщили, что «судья Репникова Н.В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. «Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.

По информации из открытых источников, на момент смерти ей было 50 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.09.2021, 00:51
    Гость: Ангел

    Как сказал один мой приятель,ныне покойный,я слишком много знал."Брильянтовая рука"

  3. 17.09.2021, 23:32
    Гость: личный опыт

    Ваши сидят в пиндосне, в "глубинном государстве". А ты "полезный идиот", как они тебя называют.

  4. 17.09.2021, 23:30
    Гость: Алексей

    Да, борются. Либерал - троцкисты и государственники - бандиты. А так все правильно.

Все комментарии (33)
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