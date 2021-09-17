Скончалась судья, заменившая Навальному условный срок на реальный
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась. В пресс-службе суда Znak.com сообщили, что «судья Репникова Н.В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».
Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. «Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.
По информации из открытых источников, на момент смерти ей было 50 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как сказал один мой приятель,ныне покойный,я слишком много знал."Брильянтовая рука"
За все придется заплатить.
Ваши сидят в пиндосне, в "глубинном государстве". А ты "полезный идиот", как они тебя называют.
Да, борются. Либерал - троцкисты и государственники - бандиты. А так все правильно.
тибидох! (с) старик Хоттабыч