КПРФ не признает итоги онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в одномандатных округах в Москве и потребует провести расследование.
При этом первый зампред ЦК партии Юрий Афонин отметил, что кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах Москвы.
«Они бы победили, если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования. Мы не признаем систему электронного голосования, а в московском варианте эта система начала сводиться только сейчас с утра, хотя в других регионах все результаты были известны вчера вечером», - цитирует слова Афонина ТАСС.
«Мы не просто не признаем [результаты ДЭГ], мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», - подчеркнул Зюганов. Также он назвал ДЭГ «халтурой, которая может заразить всю страну».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Абрамыч, здорово у тебя получается запутывать этих русских
Я на Зюганова не могу обижаться. И не обижаюсь. У нас ведь на таких людей не обижаются.
Бывших коммунистов не бывает.
Дорого мы заплатим за эту победу ЕР...
За халтуру, во всех слоях общества и во всём мире принято бить морду....