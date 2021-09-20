КПРФ не признает итоги онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве

14:13 20.09.2021

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в одномандатных округах в Москве и потребует провести расследование.

При этом первый зампред ЦК партии Юрий Афонин отметил, что кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах Москвы.

«Они бы победили, если бы не была введена эта пресловутая система электронного голосования. Мы не признаем систему электронного голосования, а в московском варианте эта система начала сводиться только сейчас с утра, хотя в других регионах все результаты были известны вчера вечером», - цитирует слова Афонина ТАСС.

«Мы не просто не признаем [результаты ДЭГ], мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», - подчеркнул Зюганов. Также он назвал ДЭГ «халтурой, которая может заразить всю страну».