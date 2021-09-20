В Москве после выборов объявили о начале бессрочных народных сходов

На Пушкинской площади по инициативе московского горкома КПРФ состоялось народное обсуждение итогов выборов. Его участники призвали выйти сторонников на то же место в новый день.

"Мы всегда были открытыми, честными, порядочными, озвучивали нашу программу. Нас били дубинами, притесняли, сажали в автозаки. Притесняли СМИ незаконно. Власть пошла ва-банк. В России разразился репрессивный механизм преследования граждан по политическому признаку. Люди сидят в тюрьмах только потому, что имеют другое, отличное от путинского, мнение. Мы предупреждали всех: если выборы будут сфальсифицированы, мы выйдем вместе с народом на улицу", - цитирует первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина Накануне.RU.

"Дни голосования показали, что власть пошла ва-банк, вытащила все возможные фальсификации. Самая большая из них – электронное голосование. Его там не было, нет и не будет. Мы, КПРФ, наши кандидаты, штабы делали всё, чтобы не было накала страстей по политическим мотивам, чтобы политическая система стала честной. В ночь с 19 на 20 сентября мы стали параллельно считать голоса, и увидели: если раньше компартия имела поддержку, когда пошли первые протоколы, мы увидели реальную поддержку более половины избирателей. И по спискам, и по одномандатным округам. Из 15 таких округов в Москве в семи выиграли представители КПРФ", - сказал Рашкин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 22:54
    Гость: Репа

    Зачем зря тарабаните о пустом??
    Позвоните в Киев, проконсультируйтесь и...точно будете знать что делать.
    Какие улицы перекрывать и чем. Для пользы дела почитайте старую литературу о восстании 1905 года. Может время приспело трахнуть всех их разом, вместе с компрадорами в регионах. Брусчатки в Москве осталось мало. Завтра подгоню несколько самосвалов с крупным гравием в центр Москвы под предлогом строительства, чтобы было чем бросать.

  2. 20.09.2021, 22:16
    Гость: "Прозрачная" зашифрованность??

    Если электронное голосование надёжно защищено шифрованием от внешних врагов, то ровно в той же мере шифрование защищает и от... наблюдателей. По этой причине электронное голосование НЕ прозрачно ни для кого. А возможность "переголосовать" в электронном голосовании вызывает вопрос: как при НЕ прозрачном зашифрованном и принципиально НЕ проверяемом "переголосовании" переходят голоса и кому? Притом что в здравом уме жизненную позицию никто трижды в день не меняет...

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