Россия пообещала поддерживать запрещенный «Талибан» в борьбе с терроризмом

22:22 22.09.2021

Cпецпредставители России, Китая и Пакистана по Афганистану обсудили с руководителями движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) развитие отношений и борьбу с терроризмом.

Встреча состоялась в Кабуле 21–22 сентября. На ней дипломаты Замир Кабулов, Юэ Сяоюн и Мохаммад Саддик, по данным российского МИДа, переговорили с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана в правительстве талибов муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, «министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки и другими представителями» террористического движения, пшет РБК со ссылкой на заявление российского МИДа.

«Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком», — отмечается в сообщении МИДа.

Представители России, Китая и Пакистана также обсудили с талибами права человека, развитие экономических и гуманитарных связей, в том числе с соседними странами. Обсуждались вопросы территориальной целостности Афганистана и политические изменения в стране.