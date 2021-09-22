Россия пообещала поддерживать запрещенный «Талибан» в борьбе с терроризмом

Cпецпредставители России, Китая и Пакистана по Афганистану обсудили с руководителями движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) развитие отношений и борьбу с терроризмом.

Встреча состоялась в Кабуле 21–22 сентября. На ней дипломаты Замир Кабулов, Юэ Сяоюн и Мохаммад Саддик, по данным российского МИДа, переговорили с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана в правительстве талибов муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, «министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки и другими представителями» террористического движения, пшет РБК со ссылкой на заявление российского МИДа.

«Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком», — отмечается в сообщении МИДа.

Представители России, Китая и Пакистана также обсудили с талибами права человека, развитие экономических и гуманитарных связей, в том числе с соседними странами. Обсуждались вопросы территориальной целостности Афганистана и политические изменения в стране.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.09.2021, 23:26
    Гость: Aркаим

    На синтетических наркотиках клиенты очень недолго живут и денежная база тает прямо на глазах. А задача любой наркомафии и Роснарконтроля, чтобы клиенты мучались подольше и приносили деньги. Поэтому опиаты так просто не заменить. Синтетики героинщикам уничтожают клиентскую базу, а значит будут разборки. Рядовым российским нарикам придется ждать, кто победит.

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