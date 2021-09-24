Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции
Россельхознадзор обнаружил в помидорах и фруктах, поставляемых в Россию из Турции, вирусы. В частности, во фруктах была найдена бурая монилиозная гниль, а в томатах было выявлено заражение карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, говорится на сайте ведомства.
Свою обеспокоенность Россельхознадзор выразил главному управлению продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции по видеосвязи.
Кроме того, Россельхознадзор направил турецкой стороне проект межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов, по которому ожидает предложений и комментариев.
По итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно сильный ,по этой причине прдуган в Сочи напросился. Это тобе не Макарон в Джонсоне.
Как это мелочно. Считаю это не поступок великой страны. Иди Россия УЖЕ не великая страна?
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