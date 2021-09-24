Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции

13:20 24.09.2021

Россельхознадзор обнаружил в помидорах и фруктах, поставляемых в Россию из Турции, вирусы. В частности, во фруктах была найдена бурая монилиозная гниль, а в томатах было выявлено заражение карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, говорится на сайте ведомства.

Свою обеспокоенность Россельхознадзор выразил главному управлению продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции по видеосвязи.

Кроме того, Россельхознадзор направил турецкой стороне проект межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов, по которому ожидает предложений и комментариев.

По итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году.