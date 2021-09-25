В Москве проходит встреча жителей с коммунистами

14:29 25.09.2021

В Москве стартовала встреча жителей с депутатами Госдумы от КПРФ. Она посвящена "фальфикациям на выборах" - партия не признаёт их итоги, сообщает Накануне.RU.

"Мы будем проводить встречи с избирателями, пока власть не отменит грязные итоги электронного голосования в Москве", — объяснял цели встречи глава МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Мы должны были собраться и отпраздновать победу КПРФ на выборах, однако высказываем протест. Победу "умыкнули", дистанционное голосование подытожило это", - сказал депутат Госдумы Денис Парфёнов.

Участники поблагодарили всех, кто пришёл голосовать за партию на выборах, а также отметили, что экономика России "не получает 5 трлн руб. налогов в год", чего хватило бы для "покрытия пенсионной "реформы" и программы "материнство и детство"".

Стоп-кадр из видео

За 10 минут до начала на Пушкинской площади, по оценке корреспондента "Свободной прессы", собрались 200−300 человек.

В пятницу, 24 сентября, в Москве произошли задержания членов КПРФ и общественных активистов. Среди задержанных оказались кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Курганский, Игорь Суханов, Виталий Петров, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Янчук. Кроме того, полиция дежурила возле дома секретаря МГК КПРФ, кандидата в депутаты Госдумы Николая Волкова.

Также полицейские задержали в Москве координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Поводом для составления протокола стал его пост в соцсетях, где Удальцов рассказал о запланированной на 25 сентября встрече с депутатами. Оппозиционеру грозит административный арест.