В Москве проходит встреча жителей с коммунистами

В Москве стартовала встреча жителей с депутатами Госдумы от КПРФ. Она посвящена "фальфикациям на выборах" -  партия не признаёт их итоги, сообщает Накануне.RU.

"Мы будем проводить встречи с избирателями, пока власть не отменит грязные итоги электронного голосования в Москве", — объяснял цели встречи глава МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Мы должны были собраться и отпраздновать победу КПРФ на выборах, однако высказываем протест. Победу "умыкнули", дистанционное голосование подытожило это", - сказал депутат Госдумы Денис Парфёнов.

Участники поблагодарили всех, кто пришёл голосовать за партию на выборах, а также отметили, что экономика России "не получает 5 трлн руб. налогов в год", чего хватило бы для "покрытия пенсионной "реформы" и программы "материнство и детство"".

Стоп-кадр из видео

За 10 минут до начала на Пушкинской площади, по оценке корреспондента "Свободной прессы", собрались 200−300 человек.

В пятницу, 24 сентября, в Москве произошли задержания членов КПРФ и общественных активистов. Среди задержанных оказались кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Курганский, Игорь Суханов, Виталий Петров, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Янчук. Кроме того, полиция дежурила возле дома секретаря МГК КПРФ, кандидата в депутаты Госдумы Николая Волкова.

Также полицейские задержали в Москве координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Поводом для составления протокола стал его пост в соцсетях, где Удальцов рассказал о запланированной на 25 сентября встрече с депутатами. Оппозиционеру грозит административный арест.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.09.2021, 18:11
    Гость: тд

    На поле рыночных чудес навар безграничен... Каждый лейтенант хочет стать генералом. Или хотя бы настояшим полковником ... Захарченко,Михеевым,черкалиным,сафоновым...

  2. 25.09.2021, 18:04
    Гость: А. Розенбаум

    Поседлаем лошадок,
    Перескочим ограды
    Да галопом до пристани.
    Чтобы не было грустно,
    Порубаем в капусту
    Всех врагов с коммунистами.
    Стёпка справа, я слева,
    Перепортим их девок,
    Сучье семя повыведем.
    За родную Рассею
    Как гусей их рассеем.
    Тяжела будет исповедь.

  3. 25.09.2021, 17:57
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Больше нечего и сказать . Раньше стонал , почему коммунисты не выводят народ . Вышли . А ты где ? У пригоженского отрабатываешь или на диване мослы гложешь ?

  5. 25.09.2021, 17:38
    Гость: Поборолись- пора обедать.

    Несогласованный митинг КПРФ в центре Москвы прошел без задержаний

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