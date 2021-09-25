В Москве проходит встреча жителей с коммунистами
В Москве стартовала встреча жителей с депутатами Госдумы от КПРФ. Она посвящена "фальфикациям на выборах" - партия не признаёт их итоги, сообщает Накануне.RU.
"Мы будем проводить встречи с избирателями, пока власть не отменит грязные итоги электронного голосования в Москве", — объяснял цели встречи глава МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
"Мы должны были собраться и отпраздновать победу КПРФ на выборах, однако высказываем протест. Победу "умыкнули", дистанционное голосование подытожило это", - сказал депутат Госдумы Денис Парфёнов.
Участники поблагодарили всех, кто пришёл голосовать за партию на выборах, а также отметили, что экономика России "не получает 5 трлн руб. налогов в год", чего хватило бы для "покрытия пенсионной "реформы" и программы "материнство и детство"".
Стоп-кадр из видео
За 10 минут до начала на Пушкинской площади, по оценке корреспондента "Свободной прессы", собрались 200−300 человек.
В пятницу, 24 сентября, в Москве произошли задержания членов КПРФ и общественных активистов. Среди задержанных оказались кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Курганский, Игорь Суханов, Виталий Петров, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Янчук. Кроме того, полиция дежурила возле дома секретаря МГК КПРФ, кандидата в депутаты Госдумы Николая Волкова.
Также полицейские задержали в Москве координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Поводом для составления протокола стал его пост в соцсетях, где Удальцов рассказал о запланированной на 25 сентября встрече с депутатами. Оппозиционеру грозит административный арест.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На поле рыночных чудес навар безграничен... Каждый лейтенант хочет стать генералом. Или хотя бы настояшим полковником ... Захарченко,Михеевым,черкалиным,сафоновым...
Поседлаем лошадок,
Перескочим ограды
Да галопом до пристани.
Чтобы не было грустно,
Порубаем в капусту
Всех врагов с коммунистами.
Стёпка справа, я слева,
Перепортим их девок,
Сучье семя повыведем.
За родную Рассею
Как гусей их рассеем.
Тяжела будет исповедь.
Больше нечего и сказать . Раньше стонал , почему коммунисты не выводят народ . Вышли . А ты где ? У пригоженского отрабатываешь или на диване мослы гложешь ?
что развалят нынешние.
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