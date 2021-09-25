Силовики включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» на акции КПРФ в Москве

17:14 25.09.2021

Сотрудники правоохранительных органов включили из громкоговорителей, установленных на служебных автомобилях, песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой» во время несогласованной акции на Пушкинской площади, которую организовала партия КПРФ, сообщает РБК.

Также полицейские с помощью громкоговорителей предупредили собравшихся на Пушкинской площади о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Пока о задержаниях не сообщалось.

Через полчаса после начала акции на площади собрались более 500 человек.

Znak.com сообщает, что пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» привязал себя к дереву.