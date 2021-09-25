Силовики включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» на акции КПРФ в Москве
Сотрудники правоохранительных органов включили из громкоговорителей, установленных на служебных автомобилях, песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой» во время несогласованной акции на Пушкинской площади, которую организовала партия КПРФ, сообщает РБК.
Также полицейские с помощью громкоговорителей предупредили собравшихся на Пушкинской площади о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Пока о задержаниях не сообщалось.
Через полчаса после начала акции на площади собрались более 500 человек.
Znak.com сообщает, что пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» привязал себя к дереву.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Силовики с юмором)
У налогоплательщиков...
Да ... Генерал Ермолов не добил тогда турок на Кавказе ... Ну вот теперь и расхлёбываем результат с помощью агента Халифата в Кремле ...
Так и я думаю, враг нам МВД или друг? Не друг точно. МВД не с народом а с Хозяином.
МВД опозорилось с этим своим флешмобом, его будут им припоминать ещё долго.
Забавно как они его величали "дядя Вова". Типа "дед Хасан" или Кумарин-Тамбовский, наверное и картонную корону ему наденут "Вован питерский".
Гусь свинье не товарищ ь. .. а, самолёт тем у кого руки крылья не нужен-телепортация Невидимой рукой рынка на небеса обетованные обеспечена.