Силовики включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» на акции КПРФ в Москве

Сотрудники правоохранительных органов включили из громкоговорителей, установленных на служебных автомобилях, песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой» во время несогласованной акции на Пушкинской площади, которую организовала партия КПРФ, сообщает РБК.

Также полицейские с помощью громкоговорителей предупредили собравшихся на Пушкинской площади о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Пока о задержаниях не сообщалось.

Через полчаса после начала акции на площади собрались более 500 человек.

Znak.com сообщает, что пожилой мужчина с плакатом «Putin lies» привязал себя к дереву.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.09.2021, 22:57
    Гость: ***

    Да ... Генерал Ермолов не добил тогда турок на Кавказе ... Ну вот теперь и расхлёбываем результат с помощью агента Халифата в Кремле ...

  4. 25.09.2021, 22:20
    Гость: ABCD

    Так и я думаю, враг нам МВД или друг? Не друг точно. МВД не с народом а с Хозяином.
    МВД опозорилось с этим своим флешмобом, его будут им припоминать ещё долго.
    Забавно как они его величали "дядя Вова". Типа "дед Хасан" или Кумарин-Тамбовский, наверное и картонную корону ему наденут "Вован питерский".

  5. 25.09.2021, 22:06
    Гость: тд

    Гусь свинье не товарищ ь. .. а, самолёт тем у кого руки крылья не нужен-телепортация Невидимой рукой рынка на небеса обетованные обеспечена.

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