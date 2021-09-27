Путин поручил создать в России телешоу «Учитель года»
Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета обеспечить создание ежегодного телешоу для освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Соответствующее поручение содержится в подписанном по итогам заседания президиума Государственного совета по проблематике образования перечне.
Предполагается, что широкое освещение конкурса будет организовано с 2022 года. Финансироваться съемки шоу будут из федерального бюджета, сообщает РБК.
По мнению президента, в нынешнем формате проведения конкурса о нем вскоре забывают после окончания. «А то как лампочка сверкнула, как звезда - и все», - сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Намедни наш "гениальный" распорядился сократить количество контрольных работ в школах.
Следующим распоряжением должно быть научить школьников расписываться крестиком или отпечатком пальца в чернилах.
треть моего развития приходится на Очевидное-Невероятное, журнал Наука и Жизнь и Энциклопедические словари. Ну еще потом лекции Фейнмана и серия популярныке лекции по математике..
так что идея пропаганды знаний и их носителей - святая идея.
Спасибо за это, г-н Президент.
еще бы патенты вашим ланскнехтам запретить воровать и наказать их финансово за это было бы вообще класс. А то ведь воруют, не понимают даже что, а самолеты вертолеты падают через день...
А почему бы и нет, мыльная опера "президент века" у нас уже 20 лет по всем экранам страны идёт. Сколько актёров успело сменится...
Звездочка уже давно погасла. И даже шарики разлетелись.
и заклинания - это всё, на что он способен.
Кликуша болотная.