Путин поручил создать в России телешоу «Учитель года»

треть моего развития приходится на Очевидное-Невероятное, журнал Наука и Жизнь и Энциклопедические словари. Ну еще потом лекции Фейнмана и серия популярныке лекции по математике..

так что идея пропаганды знаний и их носителей - святая идея.

Спасибо за это, г-н Президент.

еще бы патенты вашим ланскнехтам запретить воровать и наказать их финансово за это было бы вообще класс. А то ведь воруют, не понимают даже что, а самолеты вертолеты падают через день...