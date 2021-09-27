Путин поручил создать в России телешоу «Учитель года»

Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета обеспечить создание ежегодного телешоу для освещения Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Соответствующее поручение содержится в подписанном по итогам заседания президиума Государственного совета по проблематике образования перечне.

Предполагается, что широкое освещение конкурса будет организовано с 2022 года. Финансироваться съемки шоу будут из федерального бюджета, сообщает РБК.

По мнению президента, в нынешнем формате проведения конкурса о нем вскоре забывают после окончания. «А то как лампочка сверкнула, как звезда - и все», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 00:31
    Гость: Почему же?

    Намедни наш "гениальный" распорядился сократить количество контрольных работ в школах.
    Следующим распоряжением должно быть научить школьников расписываться крестиком или отпечатком пальца в чернилах.

  2. 27.09.2021, 23:42
    Гость: IgS

    треть моего развития приходится на Очевидное-Невероятное, журнал Наука и Жизнь и Энциклопедические словари. Ну еще потом лекции Фейнмана и серия популярныке лекции по математике..

    так что идея пропаганды знаний и их носителей - святая идея.

    Спасибо за это, г-н Президент.

    еще бы патенты вашим ланскнехтам запретить воровать и наказать их финансово за это было бы вообще класс. А то ведь воруют, не понимают даже что, а самолеты вертолеты падают через день...

  3. 27.09.2021, 23:04
    Гость: ABCD

    А почему бы и нет, мыльная опера "президент века" у нас уже 20 лет по всем экранам страны идёт. Сколько актёров успело сменится...

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