Водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте
В Госдуму был внесен пакет законопроектов, запрещающие лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.
Документы (1256975-7, 1256989-7) по поручению президента России были разработаны Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами, сообщает «Интерфакс».
В частности, предлается ввести в Трудовом кодексе РФ отдельную статью, по которой работать водителями такси и наземного транспорта запретят тем, кто имеет судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений (например, убийство, разбой, грабеж, изнасилование, терроризм и.т.д) - причем не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза. Для прочих иностранцев ограничения вводиться не будут, так как с судимостью они не могут получить патент или разрешение на работу в России.
Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить справки об отсутствии судимости. При регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках также потребуется предоставить справку.
В уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта появится также запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье Трудового кодекса водителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
проверки на судимость при поступлении на Любую работу - это коммуняцкий Бред
==========================================================================="Коммуняцкий бред" прям в мягкой форме как в пиндосии - criminal background check всегда и везде, причем в criminal включены и административные правонарушения. Логика СШП, страны где все разделены (1) на сидящих или постоянно в чем-то подозреваемых и (2) контролирующих, судящих и наказывающих - человек если не относится ко второй категории должен быть уничтожен навечно за любую мелкую провинность, даже выдуманную, поскольку монетизируема.
Может зеков вообще из тюрьмы не выпускать, им же все равно работать на воле негде, только совершить преступление и обратно, домой!
Власть она как масло в моторе, если не меняешь, то все хуже и хуже.
на самом деле, это создание париев в стране, у которых не будет иного выхода, кроме как выходить на дорогу..
кроме того, создание очередного класса граждан - это опять нарушение Конституции рф, об кторую систематически вытирают ноги все у кого есть хоть какое-то положение в пирмиде Государственного Террора.
кроме прочего, это также автоматом потянет Принуждение проходить проверки на судимость при поступлении на Любую работу - это коммуняцкий Бред.
дебильный проект, в левацком стиле.
вот если бы Левым запретили за их Преступления доступ к Государственному управлению - это было бы правильно.
неладное с гарантом.