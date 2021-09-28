Водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте

12:22 28.09.2021

В Госдуму был внесен пакет законопроектов, запрещающие лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.

Документы (1256975-7, 1256989-7) по поручению президента России были разработаны Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами, сообщает «Интерфакс».

В частности, предлается ввести в Трудовом кодексе РФ отдельную статью, по которой работать водителями такси и наземного транспорта запретят тем, кто имеет судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений (например, убийство, разбой, грабеж, изнасилование, терроризм и.т.д) - причем не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза. Для прочих иностранцев ограничения вводиться не будут, так как с судимостью они не могут получить патент или разрешение на работу в России.

Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить справки об отсутствии судимости. При регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках также потребуется предоставить справку.

В уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта появится также запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье Трудового кодекса водителей.