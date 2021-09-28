Водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте

В московском таксомоторном парке

В Госдуму был внесен пакет законопроектов, запрещающие лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками.

Документы (1256975-7, 1256989-7) по поручению президента России были разработаны Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами, сообщает «Интерфакс».

В частности, предлается ввести в Трудовом кодексе РФ отдельную статью, по которой работать водителями такси и наземного транспорта запретят тем, кто имеет судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений (например, убийство, разбой, грабеж, изнасилование, терроризм и.т.д) - причем не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза. Для прочих иностранцев ограничения вводиться не будут, так как с судимостью они не могут получить патент или разрешение на работу в России.

Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить справки об отсутствии судимости. При регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках также потребуется предоставить справку.

В уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта появится также запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье Трудового кодекса водителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 15:54
    Гость: Пиндостан рулит

    проверки на судимость при поступлении на Любую работу - это коммуняцкий Бред
    ==========================================================================="Коммуняцкий бред" прям в мягкой форме как в пиндосии - criminal background check всегда и везде, причем в criminal включены и административные правонарушения. Логика СШП, страны где все разделены (1) на сидящих или постоянно в чем-то подозреваемых и (2) контролирующих, судящих и наказывающих - человек если не относится ко второй категории должен быть уничтожен навечно за любую мелкую провинность, даже выдуманную, поскольку монетизируема.

  2. 28.09.2021, 15:05
    Гость: AlexIzm

    Может зеков вообще из тюрьмы не выпускать, им же все равно работать на воле негде, только совершить преступление и обратно, домой!

  4. 28.09.2021, 13:18
    Гость: g

    на самом деле, это создание париев в стране, у которых не будет иного выхода, кроме как выходить на дорогу..
    кроме того, создание очередного класса граждан - это опять нарушение Конституции рф, об кторую систематически вытирают ноги все у кого есть хоть какое-то положение в пирмиде Государственного Террора.
    кроме прочего, это также автоматом потянет Принуждение проходить проверки на судимость при поступлении на Любую работу - это коммуняцкий Бред.
    дебильный проект, в левацком стиле.
    вот если бы Левым запретили за их Преступления доступ к Государственному управлению - это было бы правильно.

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