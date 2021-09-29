Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

11:20 29.09.2021

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Романову.

Сачков заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.

Иных подробностей дела в суде не привели, так как материалы уголовного дела засекречены.

Днем ранее в офисе компании, которая специализируется на предотвращении и расследовании кидератак, прошли оперативные мероприятия.

В свою очередь, в пресс-службе Group-IB заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме - обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов".

В компании отметили, что не знают, с чем связаны действия сотрудников правоохранительных органов. Топ-менеджеры и юридические службы пытаются прояснить ситуацию.