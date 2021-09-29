Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Романову. 

Сачков заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.

Иных подробностей дела в суде не привели, так как материалы уголовного дела засекречены.

Днем ранее в офисе компании, которая специализируется на предотвращении и расследовании кидератак, прошли оперативные мероприятия. 

В свою очередь, в пресс-службе Group-IB заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме - обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов".

В компании отметили, что не знают, с чем связаны действия сотрудников правоохранительных органов. Топ-менеджеры и юридические службы пытаются прояснить ситуацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2021, 19:45
    Гость: stalker

    Думается мне, что вслед за этим арестом следует ожидать наезд на компанию с целью ее прибрать к рукам. Этакий рейдерский захват с участием государственных силовых ведомств. Сначала обыски и выемка документов в рамках уголовного дела. Потом выездные налоговые проверки. А там учередителям компании предложат ее продать "по хорошему".

  2. 29.09.2021, 17:26
    Гость: вольд

    Видел интервью арестанта суть посыла которого - надо идти как минимум в ровень с неким американским конкурентом на уровне 150 млн $ в год или в мес не ясно. Видимо вышел на серьезные госконтракты и "снесло крышу" на прицеле уровня дохода, и стало не важным с какой стороны получать бабло. Стоун - похоже "эколог" инфоморали, а рождение хапуг на фоне ДОПУСКА к инфе тюрьма пока не останавливает. Собствеенно это калька для любой корпоративной эимки.

  3. 29.09.2021, 15:51
    Гость: Гаркнул, видно, осмелев:

    Липа - "выборы" в РФ!..
    Ложь раскрыл принципиально -
    Вот и схвачен, как Навальный!

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