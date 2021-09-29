Основателя Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Романову.
Сачков заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.
Иных подробностей дела в суде не привели, так как материалы уголовного дела засекречены.
Днем ранее в офисе компании, которая специализируется на предотвращении и расследовании кидератак, прошли оперативные мероприятия.
В свою очередь, в пресс-службе Group-IB заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме - обслуживаются клиенты и партнеры во всех регионах, в российских и международных офисах обеспечивается "работоспособность всех сервисов и критически важных бизнес-процессов".
В компании отметили, что не знают, с чем связаны действия сотрудников правоохранительных органов. Топ-менеджеры и юридические службы пытаются прояснить ситуацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Думается мне, что вслед за этим арестом следует ожидать наезд на компанию с целью ее прибрать к рукам. Этакий рейдерский захват с участием государственных силовых ведомств. Сначала обыски и выемка документов в рамках уголовного дела. Потом выездные налоговые проверки. А там учередителям компании предложат ее продать "по хорошему".
Видел интервью арестанта суть посыла которого - надо идти как минимум в ровень с неким американским конкурентом на уровне 150 млн $ в год или в мес не ясно. Видимо вышел на серьезные госконтракты и "снесло крышу" на прицеле уровня дохода, и стало не важным с какой стороны получать бабло. Стоун - похоже "эколог" инфоморали, а рождение хапуг на фоне ДОПУСКА к инфе тюрьма пока не останавливает. Собствеенно это калька для любой корпоративной эимки.
Липа - "выборы" в РФ!..
Ложь раскрыл принципиально -
Вот и схвачен, как Навальный!
пришили "госизмену" сразу после так называемых выборов. Здесь и причина.
скорее всего слил данные о манипуляциях на прошедших "выборах"