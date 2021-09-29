Патрушев заявил о 900 кибератаках на систему электронного голосования

Во время прошедших выборов в Госдуму было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет "Интерфакс".

"Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения. Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки", — отметил секретарь Совбеза.

Он напомнил, что в июле президентом России была утверждена новая стратегия национальной безопасности РФ, где развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия дополнительно включены в число национальных интересов и стратегических национальных приоритетов.

"Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", - прокомментировал Патрушев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.09.2021, 13:14
    Гость: g

    а доказательства Этому есть?
    или все как у Левых сша - верьте нам, мы "честные"?
    я например не верюв эти цифры.
    в смысле, да.. попытки вполне могли быть.
    но кто их считал? и что они называют собсно попытками и атаками?

  4. 29.09.2021, 12:47
    Гость: Если дурных нэма

    то от куда можете знать чем смердит нечисть?
    Умные просто брезгают лазит по смердящим помойкам.

  5. 29.09.2021, 09:57
    Гость: Нэма дурных!

    Кибератака была не на 97 тыс. избир. участков, а на всю электронную систему. Любая атака есть бандитизм и наказываться должна пожизненным сроком. Даже Венедиктов заткнулся.

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