Патрушев заявил о 900 кибератаках на систему электронного голосования

08:24 29.09.2021

Во время прошедших выборов в Госдуму было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет "Интерфакс".

"Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения. Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки", — отметил секретарь Совбеза.

Он напомнил, что в июле президентом России была утверждена новая стратегия национальной безопасности РФ, где развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия дополнительно включены в число национальных интересов и стратегических национальных приоритетов.

"Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", - прокомментировал Патрушев.