Патрушев заявил о 900 кибератаках на систему электронного голосования
Во время прошедших выборов в Госдуму было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет "Интерфакс".
"Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения. Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки", — отметил секретарь Совбеза.
Он напомнил, что в июле президентом России была утверждена новая стратегия национальной безопасности РФ, где развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия дополнительно включены в число национальных интересов и стратегических национальных приоритетов.
"Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", - прокомментировал Патрушев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
К счастью, заявил патрушев, все атаки добавили голосов ЕР.
а доказательства Этому есть?
или все как у Левых сша - верьте нам, мы "честные"?
я например не верюв эти цифры.
в смысле, да.. попытки вполне могли быть.
но кто их считал? и что они называют собсно попытками и атаками?
Это он о каких видах вбросов?
то от куда можете знать чем смердит нечисть?
Умные просто брезгают лазит по смердящим помойкам.
Кибератака была не на 97 тыс. избир. участков, а на всю электронную систему. Любая атака есть бандитизм и наказываться должна пожизненным сроком. Даже Венедиктов заткнулся.