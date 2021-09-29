Владимир Путин перестал самоизолироваться
Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 сентября, фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сообщил официальный представитель Кремля.
Сегодня российский лидер проведет в Сочи очные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Это произошло после того, как глава государства весь день общался с сотрудником президентской администрации, который, по его словам, «поздновато ревакцинировался» и заразился коронавирусом. Президент пояснял, что в его окружении несколько десятков человек заболели ковидом.
Во время Путин президент участвовал в различных мероприятиях дистанционно, пишет ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В В Путин самовлюбился в очередной раз.
И это не страшно, лишь бы не самоликвидировался
Только если все и так видят, зачем об этом говорить?
На курорты в Сочи потянуло.Бедный в Москве перетрудился.
он им задаст!
Сначала на болевой, а потом на удушающий!
праздник к нам приходит...