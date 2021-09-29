Владимир Путин перестал самоизолироваться

© РИА Новости Алексей Даничев

Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 сентября, фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сообщил официальный представитель Кремля.

Сегодня российский лидер проведет в Сочи очные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Это произошло после того, как глава государства весь день общался с сотрудником президентской администрации, который, по его словам, «поздновато ревакцинировался» и заразился коронавирусом. Президент пояснял, что в его окружении несколько десятков человек заболели ковидом.

Во время Путин президент участвовал в различных мероприятиях дистанционно, пишет ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2021, 22:57
    Гость: Похоже

    В В Путин самовлюбился в очередной раз.
    И это не страшно, лишь бы не самоликвидировался

  2. 29.09.2021, 20:13
    Гость: Самоизолировался, а потом взял и перестал. Хорошо.

    Только если все и так видят, зачем об этом говорить?

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