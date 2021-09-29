В Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана, тема Крыма не обсуждалась

© KM.RU, Пресс-служба Кремля

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они продлились около трех часов.

Президенты обсудили экономическую сферу и международные отношения. Российский лидер  отметил сотрудничество в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Он назвал переговоры содержательными, пишет "Коммерсант".

После завершения переговоров президенты коснулись темы коронавируса. Вышедший с самоизоляции Владимир Путин рассказал, что в его окружении заболели три десятка человек, потому что поздно ревакцинировались. Он рассказал своему турецкому коллеге о своем высоком уровне антител от коронавируса и посоветовал ревакцинироваться "Спутником V".

Тема Крыма на переговорах не обсуждалась. На минувшей неделе президент Турции в очередной раз заявил о том, что Турция не признает Крым частью России. Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины, сказал Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

МИД Турции отказался признать выборы в Госдуму в Крыму. В Кремле назвали данное решение Турции неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.09.2021, 22:50
    Гость: Правильно!

    4)Не сертифицируют трубу СП-2, результат: зимой у Бобра жовтая харя покроется блакитным инеем.

  3. 29.09.2021, 21:55
    Гость: Бобер

    1) Путин встретился с Байденом, СМИ: Путин победил напугал и тп, Результат - санкции против РФ.
    2) Путин встретился с Меркель, СМИ: Меркель просила, Путин снисходительно.. Результат - запрет РТ
    3) Путин встретился с Эрдоганом: СМИ: У РФ сильная позиция.. Результат: будет очередной пендель нашей стране.

Все комментарии (14)
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