В Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана, тема Крыма не обсуждалась

17:28 29.09.2021

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они продлились около трех часов.

Президенты обсудили экономическую сферу и международные отношения. Российский лидер отметил сотрудничество в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Он назвал переговоры содержательными, пишет "Коммерсант".

После завершения переговоров президенты коснулись темы коронавируса. Вышедший с самоизоляции Владимир Путин рассказал, что в его окружении заболели три десятка человек, потому что поздно ревакцинировались. Он рассказал своему турецкому коллеге о своем высоком уровне антител от коронавируса и посоветовал ревакцинироваться "Спутником V".

Тема Крыма на переговорах не обсуждалась. На минувшей неделе президент Турции в очередной раз заявил о том, что Турция не признает Крым частью России. Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины, сказал Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

МИД Турции отказался признать выборы в Госдуму в Крыму. В Кремле назвали данное решение Турции неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы.