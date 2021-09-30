ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт во Владивостоке неонациста

Фото с сайта twitter.com

Во Владивостоке силовики задержали лидера неонацистской группировки, готовившей теракт, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Это второе за три дня сообщение о задержании неонацистов спецслужбами и предотвращении планировавшегося теракта.

«Во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», — заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что преступник намеревался совершить атаку для воздействия на решения властей в сфере миграционной политики. Где именно должен был произойти теракт, в пресс-службе не пояснили. Силовики нашли у злоумышленника компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, холодное оружие и устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30 ст. 205 УК РФ).

На этой неделе ФСБ также заявила, что предотвратила теракт в Уфе. Правоохранителями были задержаны пять участников неназванной неонацистской группировки, готовивших атаку. Как заявили в спецслужбе, задержанные — жители Уфы 2001-2003 гг. рождения. В их домах и в тайнике обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, портреты руководителей Третьего рейха, украинского националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 20:19
    Гость: старый кубаноид

    При ЧК-НКВД, Дзержинском и других не жил, но моя мать 1926 года рождения жила, померла в 2007 году. По ее мнению, более антирусской власти, как с 1991 года и по 2007 год не было.

  2. 30.09.2021, 20:02
    Гость: слесарь Вася

    Как интересно. Нам же из телевизора все 24 часа каждый день рассказывают, что нацисты и неонацисты - это где-то там, далеко, дескать в России такого нет и не может быть. А тут оказывается уже и цельные организации функционируют! Или они и были всегда, но только свои, прирученные? Чтобы бойцов готовить для командировок в Сирию, Украину, и прочие горячие точки. А тут вдруг повернули свое оружие уже против самой власти. Гиена пожирает своего хозяина?

  3. 30.09.2021, 19:48
    Гость: Эхмануи

    А сколько их ... Кухонные ножи - это клеймо на нечистых руках опричников, так сказать визитная карточка.

  5. 30.09.2021, 19:41
    Гость: Неоджугашвист

    А клика ЧК-НКВД от Дзержинского до Берии при Ульянове-Джугашвилли, эти кто? ФСБ правоприемница или просто последователи?

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