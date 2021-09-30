ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт во Владивостоке неонациста

10:30 30.09.2021

Во Владивостоке силовики задержали лидера неонацистской группировки, готовившей теракт, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Это второе за три дня сообщение о задержании неонацистов спецслужбами и предотвращении планировавшегося теракта.

«Во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», — заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что преступник намеревался совершить атаку для воздействия на решения властей в сфере миграционной политики. Где именно должен был произойти теракт, в пресс-службе не пояснили. Силовики нашли у злоумышленника компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, холодное оружие и устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30 ст. 205 УК РФ).

На этой неделе ФСБ также заявила, что предотвратила теракт в Уфе. Правоохранителями были задержаны пять участников неназванной неонацистской группировки, готовивших атаку. Как заявили в спецслужбе, задержанные — жители Уфы 2001-2003 гг. рождения. В их домах и в тайнике обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, портреты руководителей Третьего рейха, украинского националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.