В МИД РФ появится департамент «мягкой силы»
В Министерстве иностранных дел России появится департамент «мягкой силы», который будет курировать международные связи в области культуры, науки и искусства.
В настоящее время соответствующими полномочиями МИД наделен документом об основных направлениях политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, который утверждён президентом в 2010 году.
«Однако в настоящее время в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно их осуществляло. Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации и реализацией государственных программ в этой области», - цитирует радиостанция «Говорит Москва» сообщение департамента информации и печати министерства.
Новый департамент будет также оказывать консультативную и практическую помощь профильным государственным учреждениям и «неправительственным структурам». Основной акцент будет сделан на формировании «стратегической линии и координации деятельности в указанных сферах». При этом новый отдел не будет дублировать функции Россотрудничества.
Напомним, что термин «мягкая сила» предполагает достижение результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Данный термин был введен американским политологом Джозефом Найем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно доукомплектовать департамент квалифицированными психиатрами, чтобы реагировать на плохо скрываемую обсессивную зависть запада научно-практическими методами, и превентивно абордировать их негативные глубинные энергии. Также народы америки, особенно коренные, одобрят установку копии скульптуры Мухиной вместо статуи свободы, подарка Франции, которую лучше передать в одну из африканских стран.
Не расстраивайся, "европеец". Ну будешь платить за русский газ раза в три побольше, поможешь нам восстановить страну даже при наличии жулья. А потом, глядишь, и мы чем поможем. Как в 1944...
А ведь это ваши - газовые денежки.
Потому, что в "цивилизованном" Западе давно уже пилить нечего, у других стран воруете. А про газ с нефтью и говорить не приходится.
с баяном вприсядку!