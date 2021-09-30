В МИД РФ появится департамент «мягкой силы»

17:14 30.09.2021

В Министерстве иностранных дел России появится департамент «мягкой силы», который будет курировать международные связи в области культуры, науки и искусства.

В настоящее время соответствующими полномочиями МИД наделен документом об основных направлениях политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, который утверждён президентом в 2010 году.

«Однако в настоящее время в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно их осуществляло. Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации и реализацией государственных программ в этой области», - цитирует радиостанция «Говорит Москва» сообщение департамента информации и печати министерства.

Новый департамент будет также оказывать консультативную и практическую помощь профильным государственным учреждениям и «неправительственным структурам». Основной акцент будет сделан на формировании «стратегической линии и координации деятельности в указанных сферах». При этом новый отдел не будет дублировать функции Россотрудничества.

Напомним, что термин «мягкая сила» предполагает достижение результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Данный термин был введен американским политологом Джозефом Найем.