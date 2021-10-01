Управляющего директора Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал на месяц управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, подозреваемого в мошенничестве, сообщает "Интерфакс".
Также под стражу заключены управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.
Предположительно, все трое арестованы по делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Всем фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупной форме).
Все фигуранты дела планируют обжаловать данные постановления суда.
Дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стали ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.
"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - цитирует агентство слова своего источника.
Ущерб, причиненный государству, составил по оценке следствия 50 млн. руб. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, курировавшихся Раковой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зато у них есть диаспоры, личные адвокаты и подставные директора которые присядут вместо них за мелкие шалости с денюжками и аферами.
ф этой истории фсе прекрасно:
вынырнувший из политического небытия лидер победившей партии, либерасты-воры, девушка с незапятнанным умом пятилетнего ребенка, ее хохол-сожитель, тянувший из нее бабло и кинувший ее, как только запахло жареным.
Запасся поп-корном, жду продолжения...в частности, фигурантка успела забеременеть или нет...
Ни для кого уже не секрет что среди ближайшего окружения крипто-чиновника Германа Грефа находится целый ряд людей, являющихся гражданами иностранных государств. Причём речь идёт о гражданстве не условно дружественных странах, а США и Великобритании. В Конституции России, например прописан прямой запрет для должностных лиц, включая министров и руководителей федеральных органов власти, иметь паспорта других стран.
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А кто все эти топ-менеджеры Сбера? А это между прочим поголовно инородцы и конспирологические персонажи, либерал-троцкистов связанные с мировой финансовой закулисой троцкистов-глобалистов.
1. Лев Хасис – с сентября 2013 года по настоящее время член правления, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Курирует и координирует работу блоков "Международные операции", "Технологии", "Сервисы".
2. Юлия Чупина – старший вице-президент "Сбербанк", куратор блока HR и руководитель блока "Стратегия и развитие", отвечает за стратегию развития банка и управление персоналом.
Постоянно проживает либо в Великобритании (Лондон), либо в Испании, чьей подданной является.
3. Давид Рафаловский – с августа 2018 года осуществляет полное стратегическое руководство всеми технологическими платформами группы "Сбербанк". Имеет двойное гражданство – Израиля и Соединённых Штатов Америки.
4. Т. Радди – главный менеджер Сбербанка, отвечающий за IT-платформы, управление базами данных, включая персональные. Гражданин Великобритании
Самые поганые должности это коммерческие и исполнительные директора. Сидеть будут за директорское воровство.
Греф со товарищи давно превратили банк собственную мошну.