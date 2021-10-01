Управляющего директора Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве

08:19 1.10.2021

Тверской суд Москвы арестовал на месяц управляющего директора Сбербанка Евгения Зака, подозреваемого в мошенничестве, сообщает "Интерфакс".

Также под стражу заключены управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Предположительно, все трое арестованы по делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Всем фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупной форме).

Все фигуранты дела планируют обжаловать данные постановления суда.

Дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стали ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - цитирует агентство слова своего источника.

Ущерб, причиненный государству, составил по оценке следствия 50 млн. руб. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, курировавшихся Раковой.