В Свердловской области введена обязательную вакцинацию для части населения

15:26 1.10.2021

Главный санитарный врач Свердловский области Дмитрий Козловский подписал постановление, вводящее обязательную вакцинации для некоторых категорий граждан.

По его словам, в регионе с 20 по 26 сентября зафиксировано 3616 новых случаев, что на 2,4% выше предыдущей недели.

В частности, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги в сфере образования, обслуживания и торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления, сообщает РИА Новости.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил ввод обязательной вакцинации для ряда категорий граждан тем, что сейчас необходима или вакцинация, или в противном случае - локдаун.