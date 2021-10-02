Адвокат раскрыла подробности задержания Тельмана Исмаилова в Черногории

Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали после подачи прошения о предоставлении в Черногории политического убежища, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Марину Русакову.

"Именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение (об аресте. — ред.), считая его незаконным и необоснованным", — сказала собеседница агентства.

Высший суд в Подгорице (Черногория) направил предпринимателя в экстрадиционный изолятор. Защита выступает категорически против его выдачи российским властям.

Адвокат Исмаилова Милош Вуксанович прокомментировал это решение, назвав ситуацию "примером политических и экономических гонений". По его словам, юристы в запросе на убежище подадут "объемную документацию", а сам факт такого прошения исключает опасность бегства, которой обосновано решение суда об аресте.

Накануне в Подгорице  по выданному Россией ордеру был задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который подозревается в причастности к организации убийства двух бизнесменов в России.

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