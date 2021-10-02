Отец 9-летней студентки МГУ рассказал об угрозах отчисления

16:03 2.10.2021

Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза, рассказал изданию Lenta.ru ее отец Евгений.

По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ.

"Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны", - сказал отец юной студентки.

Евгений не стал называть конкретные фамилии педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена "существенным количеством сотрудников". "Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — уточнил он.

При этом отец девочки подчеркнул, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.

Тепляков также напомнил, что их семья многократно говорила, что "формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать", поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут. В вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка, отметил он.