Отец 9-летней студентки МГУ рассказал об угрозах отчисления
Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза, рассказал изданию Lenta.ru ее отец Евгений.
По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ.
"Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны", - сказал отец юной студентки.
Евгений не стал называть конкретные фамилии педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена "существенным количеством сотрудников". "Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — уточнил он.
При этом отец девочки подчеркнул, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.
Тепляков также напомнил, что их семья многократно говорила, что "формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать", поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут. В вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка, отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Она ведь будет ни каким-то там химиком, биологом, не к ночи будут помянут физиком или математиком аш цельным психолухом. Интересно зачем при её способностях ей такую " професию" подобрали?
Охотник, к вам бакланы ЮЭСевские давно уже прилетели, а вы и не заметили.
Просто эта девочка - прктически сверхчеловек (по Ницше). Она прообраз расы титанов будущего, которые унаследуют мир. Она так же далеко впереди по развитию от обычного студента-троечника, как он от шимпанзе. Преподы по сравнению с ней - старые маразматики, которые понимают свою ограниченность и никечемность, но из-за природной подлости и зависти к божественному дитю, решили всячески чинить препятствия и гадить.
Попроситься в США или Японию. Язык она выучит. Но все это эксперимент над человеком. На грани правонарушения.
Ей задачу превратить воду в вино, а если не сможет пускай сидит тихо и не выпендриваются ее предки, да и она сама.