Нижегородский министр здравоохранения заразился COVID-19 после ревакцинации

Нет никакого коллективного иммунитета. Вакцинация (если повезёт) - относительно лёгкая заболеваемость. 60% на которые молились в Москве уже пройдена, если верить их статистике. По тем знаниям что зазубри в институтах уже должны коллективный иммунитет иметь. Но зазубрить не значит понять, а вот среди медиков понимания почти нет. Возможно это так потому что ещё со студенчества из них выбивают своеволие при лечении.

При максимуме заболеваемости (при 50%) условная скорость скорость заболевания 0.25. При 60% - 0,24. При 80% переболевших - 0.16. При 90% - 0.09. Т.е. 60% это некая граница за которой должно идти уже падение, но никак это не коллективный иммунитет. Это всё очень грубо конечно, но других обоснованных цифр у них нет. Бывали периоды борьбы с оспой когда в некоторых странах вакцинировали почти 100% и эпидемии у них всёравно случались.

Надоели эти безголовые трепачи. Их за решётку надо всех сажать за распространение вирусов в процессе вакцинации, в том числе новых (аденовирус с шипом ковида, похоже уже гуляет по стране). Некому их "за ушко да на солнышко" или в асфальт.