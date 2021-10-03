Нижегородский министр здравоохранения заразился COVID-19 после ревакцинации
У министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова выявлен коронавирус.
Чиновник самоизолировался в рабочем кабинете. Там расположен центр управления ситуацией с COVID-19, у министра есть возможность проводить видеоселекторы, сообщает "Интерфакс".
В середине июня Давид Мелик-Гусейнов писал в своем инстаграме, что прошел ревакцинацию от коронавируса, поскольку после его курса иммунизации прошло более полугода, призвал всех "думать друг о друге" и выразил надежду, что его опыт будет кому-то полезен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вакцинироваться нужно для того, чтобы появились антитела, но антитела перед вакцинированием мерять не нужно. Браво логике! И это вещает медик?!
Да, действительно, твой опыт станет полезным для многих, а особенно для колеблющихся.
Кстати, как там вакцинированный Боярский поживает, рекламировавший вакцинацию, а потом оказавшийся с Ковидом в больнице? Ревакцинироваться не собирается?
Нет никакого коллективного иммунитета. Вакцинация (если повезёт) - относительно лёгкая заболеваемость. 60% на которые молились в Москве уже пройдена, если верить их статистике. По тем знаниям что зазубри в институтах уже должны коллективный иммунитет иметь. Но зазубрить не значит понять, а вот среди медиков понимания почти нет. Возможно это так потому что ещё со студенчества из них выбивают своеволие при лечении.
При максимуме заболеваемости (при 50%) условная скорость скорость заболевания 0.25. При 60% - 0,24. При 80% переболевших - 0.16. При 90% - 0.09. Т.е. 60% это некая граница за которой должно идти уже падение, но никак это не коллективный иммунитет. Это всё очень грубо конечно, но других обоснованных цифр у них нет. Бывали периоды борьбы с оспой когда в некоторых странах вакцинировали почти 100% и эпидемии у них всёравно случались.
Надоели эти безголовые трепачи. Их за решётку надо всех сажать за распространение вирусов в процессе вакцинации, в том числе новых (аденовирус с шипом ковида, похоже уже гуляет по стране). Некому их "за ушко да на солнышко" или в асфальт.
хуже чем ложь.
если уколотые Сифонят Говид вокруф себя - а это уже Доказанный Факт...
тогда вся программа принудительных Генных Уколов это и есть Заражение людей..
и не только тех дураков что укололись - уколотые заражают нормальных!
а теперь подумайте о принудительных уколах для медработников - которые будут заражать пациентов с которым в контакте.
подумайте о принудительных уколах для учителей - которые будут заражать Детей с которыми в контакте.
подумайте о принудительных уколах для сферы общепита - которые будут заражать клиентов с которыми в контакте.
ну как, вырисовывается картинка?
Левые ведут войну против Человечества.
ветеринаров не трожь!