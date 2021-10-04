МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения 6 октября

6 октября во всех субъектах России пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), сообщается на сайте ведомства.

Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Граждан просят сохранять спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Также в ведомстве напомнили, что аналогичные проверки прошли 3 марта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2021, 01:22
    Гость: иван з.

    Давно уже установлено, что при регулярных тренировках экстренная эвакуация из небоскрёбов занимает в среднем 35-40 минут.
    В обычных условиях в конце рабочего дня персонал покидает здание за 7-9 минут.

  2. 04.10.2021, 18:06
    Гость: Ну да

    Как показал анализ трагедии в США 11 сентября в 2001, на сигнал тревоги быстрее всего отреагировали те, у кого проводились учения по эвакуации.
    Их потери составили не более 3%.
    Остальные не спеша доделывали свои дела, либо вообще игнорировали, аж пока не поняли что "что-то же случилось", но уйти они уже не успеют...
    Потери последних составили от 10 до 90%

  3. 04.10.2021, 17:53
    Гость: Николай

    А масштабную проверку бомбоубежищ в человейниках мегаполисов не хочет провести?

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