МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения 6 октября

16:56 4.10.2021

6 октября во всех субъектах России пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), сообщается на сайте ведомства.

Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Граждан просят сохранять спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Также в ведомстве напомнили, что аналогичные проверки прошли 3 марта.