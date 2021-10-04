МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения 6 октября
6 октября во всех субъектах России пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.
С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), сообщается на сайте ведомства.
Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Граждан просят сохранять спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.
Также в ведомстве напомнили, что аналогичные проверки прошли 3 марта.
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Давно уже установлено, что при регулярных тренировках экстренная эвакуация из небоскрёбов занимает в среднем 35-40 минут.
В обычных условиях в конце рабочего дня персонал покидает здание за 7-9 минут.
Как показал анализ трагедии в США 11 сентября в 2001, на сигнал тревоги быстрее всего отреагировали те, у кого проводились учения по эвакуации.
Их потери составили не более 3%.
Остальные не спеша доделывали свои дела, либо вообще игнорировали, аж пока не поняли что "что-то же случилось", но уйти они уже не успеют...
Потери последних составили от 10 до 90%
А масштабную проверку бомбоубежищ в человейниках мегаполисов не хочет провести?
и что делать?