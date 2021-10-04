В Минпросвете подтвердили и разъяснили добровольность дистанта

12:50 4.10.2021

Департамент цифровой трансформации, который внедряет «цифровую образовательную среду», однозначано ответил на вопрос о добровольности дистанционного обучения.

Из ответа следует факт, который давно озвучивали эксперты и юристы общественных организаций: дистант может быть только добровольным, в случае отказа родителей школа обязана сохранить для их ребенка обучение в классе с учителем, что и является единственной подлинной очной формой обучения.

Ключевой момент из ответа директора Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвета А.В. Горобца на вопрос одной из мам школьника о возможности отказа от дистанта и сохранения обучения в традиционной очной форме без ЭО и ДОТ (в соответствии с ее выбором и заявлением, которое она подавала при зачислении ребенка в школу):

«При наличии письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отказе от формы дистанционного обучения, учебные занятия с обучающимся должны проводиться путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

Отказ родителей (законных представителей) обучающегося от дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного общего либо среднего общего образования, подтверждается документально (наличие письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, представленного любым доступным способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».

РИА «Катюша» отмечает, что после предоставления в образовательную организацию письменного отказа от перехода на дистант руководство школы обязано сохранить для этого ребенка традиционное, живое обучение в классе. Также подчеркивается, что ровно на тех же правовых основаниях родители вправе совершенно законно отказаться от дистанта и в случае перевода класса. В данном случае школа будет обязана предоставить альтернативу в обучении – без цифровых платформ и площадок видеоконференций.