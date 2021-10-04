В Минпросвете подтвердили и разъяснили добровольность дистанта
Департамент цифровой трансформации, который внедряет «цифровую образовательную среду», однозначано ответил на вопрос о добровольности дистанционного обучения.
Из ответа следует факт, который давно озвучивали эксперты и юристы общественных организаций: дистант может быть только добровольным, в случае отказа родителей школа обязана сохранить для их ребенка обучение в классе с учителем, что и является единственной подлинной очной формой обучения.
Ключевой момент из ответа директора Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвета А.В. Горобца на вопрос одной из мам школьника о возможности отказа от дистанта и сохранения обучения в традиционной очной форме без ЭО и ДОТ (в соответствии с ее выбором и заявлением, которое она подавала при зачислении ребенка в школу):
«При наличии письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отказе от формы дистанционного обучения, учебные занятия с обучающимся должны проводиться путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.
Отказ родителей (законных представителей) обучающегося от дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного общего либо среднего общего образования, подтверждается документально (наличие письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, представленного любым доступным способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».
РИА «Катюша» отмечает, что после предоставления в образовательную организацию письменного отказа от перехода на дистант руководство школы обязано сохранить для этого ребенка традиционное, живое обучение в классе. Также подчеркивается, что ровно на тех же правовых основаниях родители вправе совершенно законно отказаться от дистанта и в случае перевода класса. В данном случае школа будет обязана предоставить альтернативу в обучении – без цифровых платформ и площадок видеоконференций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще пора перейти на начальное образование (3-4 класса вполне достаточно), а остальное только по индивидуальной программе и, конечно, платное. В РФ к этому идут уже лет 15 и все власти никак не решатся заявить официально.
Детей, чтобы не болтались, можно использовать на посильных работах в сфере услуг.
Сейчас дистант будут увязывать с коронавирусом и типа поэтому мы отправляем ваших детей на дистант. Да, вы не хотите на дистанционное образование переходить, но это вынужденная мера. И так будут постоянно устраивать такой формат "практик" пока школу совсем в цифровую не переведут. Если, конечно, родители не скажут своего решительного слова против всего этого рукотворно организованного бардака!
Этот директор Департамента цифровой трансформации Минпросвета А.В. Горобец он чей слуга? Сороса, Гейтса или их хозяев. У него с его компаньоном министром цифровизации М. Шадаевым мир уже видится глазами Левиафана. А между тем никто ещё не отменял Статью 2 Конституции РФ. И люди должны понимать, что эти сата...ты всё извращают, с ног на голову. Заявление родители должны писать тогда, когда они хотят обучать ребёнка дистанционно. А в остальном без всяких заявлений (кроме первого раза в 1-ый класс) гарантируется в государственных, или муниципальных образовательных учреждениях -Статья 2. Вы чей господин Г.?
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
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