Путин подписал указ об установлении в России Дня отца

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В текущем году День отца выпадает на 17 октября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2021, 02:08
    Гость: Блаблабла

    Он уже съехал с катушек, день бывших верных коммунистов продавшихся ворам лучше бы предложил установить!

  2. 05.10.2021, 02:02
    Гость: Курилка

    Пыня сам наплевал на своего отца, да и большинство россиян наплевали на своих советских отцов. День отца не актуален для России, а вот день предателя и день вора были бы очень даже актуальны.

  3. 05.10.2021, 00:48
    Гость: Евгений В

    1 октября был Международный день пожилых людей, но в РФ об этом даже намека не было, кстати, впервые за последние годы. Наверное, в кремле обрадовавшись результатам победы ЕР, обо всем забыли и указаний ни на ТВ, ни в ПФР не поступило. В прошлом году от имени губернатора и мера поздравительные открытки прислали, а в этом году даже этого не было. Наверное, денег только на чиновников и на полицейские силы хватило.

  4. 05.10.2021, 00:13
    Гость: Изумленный

    Больше в стране проблем нет - есть День защиты детей, есть День Матери, теперь День Отца.

    Даешь Дни мачехи и отчима, снохи и свекрови, тестя и зятя.

    Хотя Дня Зятя не будет - что-то один из зятьев одного обнуленного тестя подвел....

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
«Угрозы национальной безопасности: в Белоруссии программист и КГБшник застрелили
«Угрозы национальной безопасности»: в Белоруссии программист и КГБ-шник застрелили друг друга
Нюрнберг – это не только история
Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд
Избранное
Кухню братского народа отведали солдаты-срочники в Перми и Екатеринбурге
Марсоход NASA совершил посадку на поверхность Марса и прислал первое фото
О борьбе с империалистическими нарративами
Роль родителей в обучении в раннем детстве
Рождаемость, эгоизм и моральная отрава бытового неолиберализма
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу