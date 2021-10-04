Путин подписал указ об установлении в России Дня отца
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
В текущем году День отца выпадает на 17 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он уже съехал с катушек, день бывших верных коммунистов продавшихся ворам лучше бы предложил установить!
Пыня сам наплевал на своего отца, да и большинство россиян наплевали на своих советских отцов. День отца не актуален для России, а вот день предателя и день вора были бы очень даже актуальны.
1 октября был Международный день пожилых людей, но в РФ об этом даже намека не было, кстати, впервые за последние годы. Наверное, в кремле обрадовавшись результатам победы ЕР, обо всем забыли и указаний ни на ТВ, ни в ПФР не поступило. В прошлом году от имени губернатора и мера поздравительные открытки прислали, а в этом году даже этого не было. Наверное, денег только на чиновников и на полицейские силы хватило.
Больше в стране проблем нет - есть День защиты детей, есть День Матери, теперь День Отца.
Даешь Дни мачехи и отчима, снохи и свекрови, тестя и зятя.
Хотя Дня Зятя не будет - что-то один из зятьев одного обнуленного тестя подвел....
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