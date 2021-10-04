Путин подписал указ об установлении в России Дня отца

19:21 4.10.2021

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В текущем году День отца выпадает на 17 октября.